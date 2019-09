Atslēgvārdi maršruta autobusi | reģionālie maršruti

No šodienas būs izmaiņas vairākos reģionālo autobusu maršrutu reisos, aģentūru LETA informēja Autotransporta direkcijā.

Maršruta Durbe-Tukuma Lauktehnika autobuss no pieturas "Tukuma Lauktehnika" darbadienās mācību laikā izbrauks plkst.8.45 un plkst.9, bet no pieturas "Durbe" darbadienās mācību laikā izbrauks plkst.9.15, 14.14 un 15.15. Autobuss no Tukuma autoostas darbadienās mācību laikā izbrauks plkst.8.25, 14.09 un 15.08, un no pieturas "Durbe" darbadienās skolēnu brīvdienās izbrauks plkst.8.08, 14.26 un 15.55, nevis kā līdz šim - visu gadu. No Tukuma autoostas autobuss darbadienās skolēnu brīvdienās izbrauks plkst.8.03, 14.21 un 15.50, nevis kā līdz šim - visu gadu. Autobuss no pieturas "Superneto" darbadienās skolēnu brīvdienās izbrauks plkst.8.21, nevis kā līdz šim - visu gadu.

Savukārt, lai Kandavas tehnikuma audzēkņi, kuri dzīvo Aizputes novadā, pirmdien laikus varētu nokļūt izglītības iestādē, bet piektdien - atgriezties mājās, mācību gadam sākoties, būs izmaiņas maršrutā Nr.7939 Rīga-Kuldīga-Liepāja.

Autobuss, kas no Liepājas autoostas katru dienu izbrauc plkst.6.15, no Kuldīgas autoostas turpmāk izbrauks 15 minūtes agrāk - plkst.8.35, un no Aizputes autobuss izbrauks plkst. 7.03.