Centieni un skaitļi

Novadu pašvaldībās turpinās šī gada budžetu izskatīšana. 2018. gada budžeta plānā, ko apstiprinājusi Grobiņas novada dome, trīs lielākie projekti ir Grobiņas sākumskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana, Ālandes upes atpūtas kompleksa izveides īstenošana un ielu un ceļu programmas realizācija. Tikmēr Rucavas novadā budžetu apstiprināja absolūtā vienprātībā un arī visas iestādes esot apmierinātas ar piešķirto finansējumu.

Grobiņas novada budžeta plānu atbalstīja septiņi Latvijas Zemnieku savienības (LZS) deputāti (sēdē nepiedalījās Uldis Ķepals), abi partijas "Vienotība" pārstāvji un no Nacionālās apvienības ievēlētais Armands Jēkabsons. Pret nobalsoja "No sirds Latvijai. Latvijas Reģionu apvienības" deputāti.

"Tie deputāti, kas uzņēmās atbildību par budžetu, par to arī nobalsoja vienbalsīgi, tie, kas neuzņēmās šo atbildību, nebalsoja par," uzskata Grobiņas novada domes priekšsēdētājs Aivars Priedols (LZS). Viņaprāt, šīgada budžets ir izdevies gana labs. "Jau tradicionāli 45% no budžeta esam atvēlējuši izglītībai. Tas, ko man nākotnē gribētos, – lai rodam iespēju sniegt lielāku atbalstu pieaugušo izglītībai. Mūsu centieni atbalstīt izglītību atspoguļojas arī lielākajos projektos. Viens no tiem ir pabeigt Grobiņas sākumskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošanas projektu. Šogad turpināsim arī ielu un ceļu programmu, kuras ietvaros ik gadus sakārtojam novada ceļus."

Rucavas novada domes seši deputāti, kas piedalījās balsošanā par 2018. gada budžeta plānu, apstiprināja to vienbalsīgi. Domes ārkārtas sēdē attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalījās Līga Jaunzeme un Andis Bārdulis. Sēdes protokols liecina, ka domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis, sākoties darba kārtības jautājumu izskatīšanai, izgājis no sēžu zāles un atgriezies tajā pirms sēdes beigām. "Man bija svarīgs telefona zvans," viņš savu rīcību paskaidroja "Kurzemes Vārdam". "Tas bija netīšām. Biju paredzējis, ka deputāti debatēs ilgāk. Man bija jāatbild uz zvanu un jārisina problēmas."

