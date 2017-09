Cīnās ar lietavu sekām

Piektdien Aizputē bija par vienu tūrisma objektu vairāk. Daudzi devās aplūkot, filmēt un fotografēt Tebru pie dzirnavu slūžām, kur ūdens draudēja appludināt Liepājas ielas ēkas. Lietavu dēļ papostīti arī vairāki ceļi gan Aizputes, gan Durbes novadā. Zemnieku apstrādātie lauki daudzviet atgādina dīķus.

Liepājas ielas 8. nama īpašnieks Edgars Balodis kopā ar palīgiem ap ēku piektdienas pēcpusdienā veido smilšu aizsargbarjeru. Viņa mēbeļu gatavošanas un restaurācijas darbnīca vairāku apstākļu sakritības dēļ cietusi visvairāk. Ēkai tiek mainīts jumts, un iepriekšējās nakts melnumā to izmantojuši zagļi. Lai pastrādātu savu "darbiņu", viņi uzrāpušies pa sastatnēm un plēvē izgriezuši caurumu. "Bija piefiksējuši, ka visā ēkā nedarbojas signalizācija," Edgars stāsta. Būvniekiem nozagta lielākā daļa instrumentu.

Aizputnieka Kristapa Rudzāja profilā sociālajā tīklā "Facebook" lasāms, ka kājas pieaugušas firmas "Makita" triecienurbjmašīnām ar akumulatoriem un abiem lādētājiem, ripzāģim, divām stūra slīpmašīnām, radioaparātam, kā arī "Stihl" motorzāģim. Edgars lēš, ka instrumentu kopējā vērtība varētu būt vismaz divi tūkstoši eiro. K. Rudzājs aicina atsaukties ikvienu, kas varētu būt redzējis noziedzniekus. Ēka atrodas pašā ielas malā, zagļiem bija jābūt ļoti veikliem, lai viņus neviens nepamanītu, spriež Edgars. Tas liek domāt, ka zādzība veikta ļoti ātri, vienatnē tas nebūtu iespējams.

Naktī bija spēcīgas lietavas, un ūdens pa zagļu atstāto caurumu jumtā visu laiku tecēja tieši izremontētajā darbnīcas daļā. Tur atradās arī galdniecības iekārtas. "Mani zaudējumi ir mazākais – sazināšos ar apdrošinātājiem," Edgars nosaka, liekot saprast, ka vairāk pārdzīvo par nozagtajiem būvnieku darba instrumentiem.

Kad no rīta tika konstatēts noziegums un objektā strādāja policija, ūdens jau tā samērcētajai ēkai sāka strauji pietuvoties arī pa zemi. No krastiem izgāja līdzās esošā Tebras upe. Steigšus tika rakta drenāža, lai ūdens neiekļūtu ēkas pamatos. Ar brīvprātīgo, uzņēmuma "Aizputes ceļinieks" un pašvaldības dienestu palīdzību to izdevās novērst. Ap ēku sagūla smiltis, un pamatus izdevās nosargāt.

Kritiskas vietas, kur ūdens līmeņa paaugstināšanās dēļ bieži vien tiek apdraudētas mājas, atrodas arī Nīcas un Rucavas novadā. J. Plamše informē, ka pagaidām tur viss ir mierīgi. Arī "Kurzemes Vārds" sestdien pārliecinājās, ka Nīcas pagastā sētās ūdens vēl neviļņojas.

