Citādāka diena nekā pārējās

Vecums esot tad, kad meitenes pēc izsaukuma pie tevis atbrauc automašīnā ar sarkanu krustu, kad noliecies aizšņorēt kurpes un izdomā, ko vēl tur lejā varētu padarīt, un kad jaunus draugus iegūsti rindā pie ārsta. Šāds humoriņš izskanēja sestajā Lejaskurzemes senioru zaļumballē "Ieskandināsim vasaru!" Bunkas pagastā. Koku paēnā pie kultūras nama seniori labi pavadīja laiku pie klātiem galdiem dejojot, dziedot, skatoties priekšnesumus un daloties pārdomās par dzīvi.

"Paldies, ka esat uzticīgi manai idejai!" daudzos seniorus uzrunāja zaļumballes idejas autore un ilggadēja īstenotāja, Bunkas kultūras nama vadītāja Malda Andersone. Par balles norisi viņa "Kurzemes Vārdam" teica, ka esot iegājies no sākta gala, ka visi sabrauc kopā, atrādās cits citam, ko samācījušies un sagatavojuši: "Īpašs ir tas, ka pirmo reizi pie mums ir grupa "Zeļļi", braukuši tālu gabalu. Mums ir jauna skatuve, aizņēmāmies no "Priekules namiem". Galvenais – gadu no gada nemainās cilvēku griba būt kopā, priecāties kopā un baudīt dzīvi."

Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone atzīmēja, ka jaunie varot vien mācīties no senioriem gribu būt kopā un darboties: "Jau sesto reizi sabiedrības aktīvākā daļa pulcējusies Bunkā." Rosīgos seniorus uzrunāja un sveica arī Priekules novada domes priekšsēdētāja Vija Jablonska un kultūras jomas vadītājs Gundars Venens.

Embūtes seniori jau vairākus gadus braucot uz zaļumballi. "Kas tad pensionāram ir tas galvenais? Lai tiktu ārā no vientulības. Te esam visi kopā, ir mūzika, tā diena ir citādāka nekā visas pārējās," stāstīja senioru kopas vadītāja Ruta Barute. Šeit varot satikt paziņas, parunāt par seniem laikiem. "Pārrunājam, ar ko nodarbojamies, kas mums tāds interesants. Mēs arī cenšamies visu ko – nūjojam, ekskursijās braucam, kaut ko sev arī riktējam. Neteikšu, ka esam ļoti aktīvi Embūtē, bet kopā sanākam," teica R. Barute.

M. Andersone īpaši izcēla zaļumballes goda viesus – "Ģildēnu" saimniekus Ivaru un Edīti Vītolus, kuru īpašumā aizsākusies šī pasākuma tradīcija. "Aizsākums bija mūsu mājās, turpinājums – šeit, Bunkas centrā. Visiem lustīgu balēšanu!" novēlēja I. Vītols.

