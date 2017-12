Darbosies asociācijas valdē

Atslēgvārdi priekules novads | andris razma | lpia

Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma ievēlēts Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) valdē, kur pārstāvēs Kurzemes plānošanas reģionu.

"LPIA ir biedrība, valdes loceklis ir brīvprātīgais darbs, par to algu nemaksā. Valdes pienākumos ir asociācijas ikmēneša sanāksmju plānošana. Tās notiek par dažādām aktuālām tēmām dažādos novados, kuri stāsta par savu pieredzi. Pirmā valdes sēde, kurā es sākšu strādāt, notiks nākamā gada janvārī," stāsta A. Razma.

Iepriekšējais Kurzemes pārstāvis valdē bija Saldus novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dubra, kurš ir atstājis savu amatu.

LPIA jaunajā valdē ievēlēti arī Guntars Gogulis no Jēkabpils, Sergejs Jakovļevs no Ludzas novada, Ivo Virsis no Rūjienas novada, Agris Vilks no Dobeles novada, Agris Bukovskis no Mālpils novada un Dmitrijs Pavlovs no Rīgas.