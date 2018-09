Dienvidu augļi aug griezdamies

Atslēgvārdi vīnogu audzēšana | vīnogas

Aizvadītā vasara bija tik karsta un saulaina, ka ne vienam vien lika nožēlot, ka iegādājies biļetes uz dienvidu kūrortu. Sausuma dēļ tradicionālo lauksaimniecības kultūru audzētājiem šis ir ļoti smags gads. Taču ir saimniecības, kur jau iemanījušies vai arī sāk mācīties audzēt augus, kas vairāk raksturīgi dienvidiem. Gan arbūzi, gan vīnogas jau veiksmīgi iedzīvojas arī Latvijas klimatiskajos apstākļos.

Jana Stirna un Mārtiņš Lazdenieks Lažas pagastā pagājušajā gadā tika pie finansējuma konkursā jaunajiem lauksaimniekiem "Laukiem būt!". Tas deva iespēju tikt soli tuvāk jauniešu mērķim – galda vīnogu audzēšanai. Skaisti vīnogu ķekari siltumnīcā un uz lauka nobrieda jau jūlija beigās. "Ogas ir noēstas, tad jau laikam labas bija," spriež Mārtiņš. "Raža vēl tik maza, ka secinājumus būtu par agru izdarīt. Šogad ir pirmais atskaites punkts, kas un kā izskatās. Gaidām nākamo gadu, kad lielās platības sāktu kaut ko dot." Domas uzreiz iet uz tirgu nebija, un bijis pietiekami cilvēku, kas pirmās ogas noēd turpat uz vietas. Vīnogu ražu, kas brieda uz lauka, saimnieki dabūjuši dalīt ar lapsenēm, kas ogām uzbrukušas pamatīgi.

Vīnogām pilnā raža ir tikai pēc pieciem gadiem, stāsta saimnieks. "Pirmos gadus visu nespiežam ārā no tā kociņa, citādi nākamajā gadā tas sliktāk ražos. Šis ir ilgtermiņa bizness, pieredze nāk tikai ar laiku. Tas nav kā ar zemenēm, ko šogad iestāda, bet nākamgad jau var braukt uz tirgu." Pirmais gads devis pieredzi par visādiem sīkumiem, taču lielos vilcienos viss notiekot tā, kā vajag būt. Pirmā siltumnīca uzbūvēta pārāk lielā ēnā, nākamgad tā būšot pareizā vietā. Tad arī varēs izdarīt secinājumus.

Šogad raža ienācās agrāk. "Citus gadus ap šo laiku tikai kārtīgi sākas, bet šovasar visas ogas jau vēderā, tikai daži ķekari vēl karājas. Ogas garšīgas. Bet problēma tā, ka es ļoti noslogoju tos krūmus, jo gribēju tā, lai var pārēsties. Bet tas nebija īsti pareizi. Ar to jau rēķinājos – ja par daudz ķekaru atstāj uz krūma, tad garša nav tāda, kādai jābūt. Tā ka pārsteiguma nav, tas jau bija plānā. Galvenais vīnogu audzēšanā ir saprast, kā to krūmu veidot un ražu normēt. Ja to nepareizi izdara, ogas nenogatavojas. Vienam krūmam biju 18 lielus ķekarus atstājis. Šausmīgi nepareizi, bet es noriskēju, jo gribēju patestēt, kā ir, kad pirmajā gadā tādu muļķību izdara. Rezultātā puse ogu bija gatavas, puse ne." Tomēr visi ēduši vīnogas ar gardu muti.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 07. septembra numurā.