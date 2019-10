Digitalizētas Aizputes muzeja vērtības

Atslēgvārdi aizputes novadpētniecības muzejs | digitalizācija | krājumi

Mazbānīša lukturi, ģimnāzistu cepurītes, patafons un citas vēsturiskas mantas no Aizputes novadpētniecības muzeja krājumiem kļūs apskatāmas no jebkuras vietas pasaulē, kur pieejams internets. Muzejs tikko veicis digitalizāciju, lai tajā skatāmās vērtības tiktu iekļautas Nacionālā muzeja krājuma kopkatalogā.

Šī procesa dēļ divas dienas Aizputes novadpētniecības muzejs bija slēgts apmeklētājiem, laikrakstu informē muzeja krājuma glabātāja Ineta Liepiņa: "No 15 000 krājuma vienībām tika izvēlētas 550 vērtīgākās un senākās, kā arī tās, kuras ir nozīmīgas Aizputei. Lai šos priekšmetus izvēlētos, mēs ar otru muzeja krājumu glabātāju Kristīni Vizbuli izstaigājām visas ekspozīcijas, ņēmām gan to, kas mums ir pamata krājumā, gan daļu no arhīva. Izvēlējāmies Aizputes ģimnāzistu cepurītes, somiņas, tāfeli. No Lielās ielas ekspozīcijas - seno laiku patafonu un kafijas dzirnaviņas. Šūšanas darbnīcā pievērsāmies lādītēm un gludekļiem. Tāpat bez ievērības nepalika mazbānīša lukturīši un seno laiku radio."

Pārējais esot no krājuma – sedziņas, dvielīši, dekori. Fotogrāfijas un dokumentus krājuma glabātājas skenēja jeb un ievietoja kopkatalogā, bet fotografēšanai atlasīja lielākos priekšmetus, kurus attēlos iemūžināja fotogrāfe Sintija Selicka.

"Lielākā vērtība ir tā, ka šādi muzejā esošās vērtības tiek nestas tuvāk cilvēkiem, jo visi, kuriem pieejams internets, varēs redzēt to, kas atrodas Aizputes muzejā un ne tikai ekspozīcijās, bet arī krājumā, kas apmeklētāju acīm visbiežāk paliek neredzēts, saka I. Liepiņa."

Nacionālā muzeja krājumu kopkatalogā vienotā elektroniskā sistēmā tuvāko divu gadu laikā plānots apkopot 70 000 digitalizētu priekšmetu un dokumentu no 110 muzeju krājumiem.

Kopumā Latvijas muzejos glabājas aptuveni 5,9 miljoni muzeja priekšmetu, taču tikai 5% apskatāmi izstādēs un ekspozīcijās.

I. Liepiņa zina stāstīt, ka Kurzemes pusē digitalizācija notikusi arī Talsu muzejā, Kazdangā, Pāvilostā un Ventspilī, bet tuvākajā laikā gaidāma arī Apriķu un Liepājas muzejos.