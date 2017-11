Dodas uz Valsts prezidenta pieņemšanu

Atslēgvārdi vējonis raimonds | pieņemšana

Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai Valsts prezidents Raimonds Vējonis šodien, 17. novembrī, Rīgas pilī rīko svinīgu pieņemšanu. Godinot valsts jubileju, uz to aicināti visu pašvaldību vadītāji un uzņēmēju pārstāvji.

Novērtējot Priekules novada SIA "Kurzemes gaļsaimnieks" ieguldījumu Latvijas kopējā tautsaimniecībā, uzņēmums iekļauts pieņemšanas viesu sarakstā kā viens no valstī vērtīgākajiem nacionālā kapitāla uzņēmumiem. Tā valdes priekšsēdētāja ir Aksana Jansone.

Priekules novada dome Valsts prezidenta rīkotajai pieņemšanai deleģējusi Priekules pagasta lauksaimniecības kooperatīvo sabiedrību "Audarmuiža" (valdes priekšsēdētājs Andis Eveliņš). No Nīcas novada izvirzīta SIA "Otaņķu dzirnavnieks", kuras valdes loceklis ir Ričards Riepšs.

Vaiņodes novadu pārstāvēs SIA "Daiļrade koks" un Edgars Treimanis. No Pāvilostas novada uz Rīgu dosies Vērgales pagasta zemnieku saimniecības "Aploki" īpašnieks Edijs Aploks. Aizputes novadu pārstāvēs SIA "Mētra – A" un Valda Drulle. No Grobiņas novada pie Valsts prezidenta dosies konditorejas "Ducis" saimniece Astrīda Dūče. Durbes novadu pārstāvēs zemnieku saimniecības "Krastmaļi" saimnieks Jurijs Flaksis. No Rucavas novada izvirzīta SIA "Purva dzērvenīte" un tās valdes locekle Irēna Šusta.