Dunalkas pagastā kaimiņu suns nokodis govi. Policijas hronikā minētais notikums cilvēkiem pārsvarā izraisīja vienu reakciju – neticu! Trīs dienas pēc notikušā aptaujātie dunalcnieki paši brīnījās. Zinot tikai to, kas rakstīts portālā liepajniekiem.lv, pagastā nekas neesot dzirdēts. Dzenot notikumam pēdas soli pa solim, rādās, ka Dunalkas trilleris visdrīzāk ir vien kārtējais kaimiņu kašķis.

Valsts policija ziņojumu par govs nokošanu saņēmusi pa tālruni 9. jūnija rītā. "Neko nezinām. Mēs taču noteikti būtu ko dzirdējuši!" otrdien "Kurzemes Vārdam" teica Dunalkas pagasta pārvaldē. Tomēr govs bojāeja izrādījās fakts. "Šobrīd Valsts policija izskata iesniegumu, pieņem liecības no aculieciniekiem, taču, apkopojot šobrīd pieejamo informāciju, ir aizdomas, ka pie vainas varētu būt vilki, nevis suns, kā sieviete iesniegumā norādījusi," trešdien pavēstīja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Madara Šeršņova.

Dunalkā vilki ir, "Kurzemes Vārdam" apstiprināja mednieks ar stāžu Edvīns Stonis: "Cīravā pavasarī vilki bija aitās. Ja govs saplosīta tur, kur es domāju, tad tas nav tālu." Viņš noteikti apstrīd, ka vainīgais bijis suns, taču stipri šaubās arī par vilku vainu. "Pievarēt govi – nezinu, kādam jābūt sunim, lai to izdarītu! Vai kādā badā tam jābūt, lai uzbruktu lielam lopam. Es arī apšaubu, ka vilks uzbruktu pieaugušai govij. Ja teļš vai kāds sīks lops, tad jā. Vēl nav tas laiks, kad vilki ved mazuļus mācīties medīt, tas notiek vēlāk – jūlijā un augustā," sprieda pieredzējušais mednieks. Viņš pieļāva, ka lopiņš bija kritis un tad gan tam varēja ķerties klāt kāds plēsējs. "Iespējams, saimniece nāk un redz, ka suns ēd. Ja tas ir sajutis, protams, ies un ēdīs. Cita runa, ka sunim gan ir jābūt pie ķēdes," teica E. Stonis. Viņaprāt, tikai eksperts var noteikt, vai lops jau kādu laiku gulējis beigts, kad ticis sakosts.

"Tas ir man," govs bojāeju "Kurzemes Vārdam" apstiprināja "Rožlauku" un "Binderīšu" saimniece Velta Beķere, kura lopiņa nāvē vaino kaimiņu lielo suni no "Lambu" mājām. Astoņdesmit gadus vecajai kundzei ir paliela saimniecība – 11 govis, divi zirgi un ap 90 aitas. V. Beķere pastāstīja, ka 8. jūnijā govīm viss bijis kārtībā, izslaukusi visas. "Sestdienas rītā ap sešiem kūru plīti. Pie loga pieklauvēja Kārlis no "Dārznieku" mājām. "Govs tev beigta!" viņš teica. Redzējis no celiņa," atklāja saimniece. Veltas kundze esot manījusi suni apkārt staigājam un uz ceļa ievērojusi lielas tā pēdas.

