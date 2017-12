Durbē būs jauna ģimenes ārste

Atslēgvārdi durbe | ģimenes ārsts | annija blūmane

No nākamā gada janvāra Durbes novada iedzīvotājiem medicīnisko palīdzību sniegs jauna ģimenes ārste – Annija Būmane. Ģimenes ārstes prakse Durbē atradīsies turpat, kur bija līdz šim, Raiņa ielā 19, rakstīts Durbes novada mājas lapā.

Līdzšinējā ārste Maruta Lūsēna pēc ilggadēja darba nolēmusi doties pelnītā atpūtā. "Marutas Lūsēnas ieguldītais darbs ir neatsverams un nenovērtējams. Cilvēki pie viņas bija ļoti pieraduši, bet pārmaiņām vienmēr ir jābūt," stāsta pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Gita Tauriņa, kura pati ir viena no tiem, kas pie M. Lūsēnas pēc palīdzības vērsusies kopš bērna kājas. Lai atrastu jaunu ģimenes ārsti, Durbes novada domes priekšsēdētājs Ojārs Petrēvics devies uz Nacionālā veselības dienesta Kurzemes nodaļu, kur situāciju palīdzēja atrisināt.

Annija Būmane ir liepājniece, kura nesen pabeigusi rezidentūru. "Ir patiess prieks par iespēju, jo zinu, ka, piemēram, Rīgā uz prakses vietām ir ļoti garas rindas." Jaunajiem ģimenes ārstiem atvērt savu praksi esot iespējams vien tad, ja vieta atbrīvojas, tāpēc ka ārsts nolēmis doties pensijā, saslimis vai ir kāds cits iemesls. Runājot par novadiem – parasti tur esot viens ārsts, ar kuru pilnībā pietiek, tāpēc otru ģimenes ārsta praksi nav vajadzības atvērt. "Prakse Durbē, latviskā pilsētā, likās patīkama," par izvēli saka A. Būmane, kura pašlaik jūt nelielu satraukumu, jo pavisam drīz patstāvīgi būs ar visu jātiek galā, piemēram, jāsaprot, kā sakārtot nepieciešamo dokumentāciju.

Durbes novada iedzīvotāji, kas gājuši pie dakteres M. Lūsēnas, automātiski kļūs par A. Būmanes pacientiem. Iespēja tikt pie ārstes ir jebkuram novada iedzīvotājam, taču ir arī iespējams pierakstīties citur. "Pie manis varēs saņemt konsultācijas, nokārtot sanitāro grāmatiņu, slimības lapu, saņemt receptes. Ja vajadzēs, veiksim pārsiešanu, šuvju noņemšanu, vakcinēšanu un profilaktiskās apskates," skaidro ārste, norādot, ka šofera komisiju pie viņas reģistrētie pacienti varēs iziet pēc pusgada – to nosaka likumdošana.

Ārste pacientus pieņems pirmdienās no pulksten 8.00 līdz 12.00, otrdienās no pulksten 13.00 līdz 17.00, trešdienās no pulksten 8.00 līdz 13.00, ceturtdienās no pulksten 15.00 līdz 19.00 un piektdienās no pulksten 9.00 līdz 13.00. Lūgums iepriekš pierakstīties, zvanot pa tālruni 63498085.