"Durbes grauds": Kooperācija graudkopības sfērā Latvijā ir attīstītāka nekā Lietuvā un Igaunijā

Atslēgvārdi durbes grauds | graudaugi | korupcija

Kooperācija graudkopības sfērā Latvijā ir attīstītāka nekā Lietuvā un Igaunijā, aģentūrai LETA sacīja lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības "Durbes grauds" valdes priekšsēdētājs Sandris Bēča.

"Latvijā, it sevišķi, graudkopības sfērā kooperācija ir ļoti stipra salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju," teica Bēča, piebilstot, ka Igaunijā graudkopības kooperatīvi nav tik stipri kā Latvijā, taču spēcīgāki nekā Lietuvā, kur nozarē kooperācija ir mazāk attīsta. Lietuvā graudkopjiem vairāk ir jāstrādā saskaņā ar privāto kompāniju nosacījumiem.

Bēča teica, ka graudkopības sfērā Latvijā kooperācija tupina attīstīties, jo arvien vairāk zemnieku izprot, ka ir ieguvēji apvienojoties. "Domāju, ka arvien vairāk lauksaimnieku novērtē ieguvumus no kooperācijas. Ieguvēji no tā, ka kooperatīvi Latvijā veiksmīgi pastāv un darbojas, ir ne tikai paši kooperatīvu dalībnieki, bet arī pārējiem zemniekiem ir zināms labums," sacīja Bēča. Kopumā graudkopības kooperatīvu biedru skaits Latvijā ir stabils, ar augšupejošu tendenci - vairāk jaunu biedru graudkopības pieaugt, nekā no tiem izstājas, viņš teica.

Arī "Durbes grauda" biedru skaitam ik gadu ir tendence augt, informēja Bēča. "Mums pastāvīgi aug biedru skaits. Izaugsme nav lēcienveidīga, bet stabila - katru gadu apmēram pieci līdz desmit jauni biedri," viņa teica, ka piebilstot, ka pērn kooperatīva biedru skaits palielinājies līdz 10 jauniem biedriem. Patlaban "Durbes graudam" kopumā ir vairāk nekā 180 biedri.

Viņš teica, ka Latvijas graudkopju šā gada galvenie izaicinājumi ir laika apstākļi, no kuriem būs atkarīga graudu raža, kā arī spēja atkopties pēc klimatisko apstākļu negatīvās ietekmēs uz ražām pērn sausuma dēļ un gadu iepriekš, kad mazāka graudu raža tika ievākta plūdu un lietavu dēļ.

"Kooperatīvi saviem biedriem nāk pretī dažādos veidos, meklējam risinājumus. Vismaz neviens no mūsu biedriem laika apstākļu dēļ pagājušajā gadā nav bankrotējis," sprieda Bēča.

Informācija "Firmas.lv" liecina, ka 2017.gadā "Durbes grauda" apgrozījums bija 13,598 miljoni eiro, bet peļņa - 460 273 eiro.

"Durbes grauds" ir dibināts 2003.gadā Liepājā. Kooperatīva mājaslapā teikts, ka "Durbes grauda" pamatus ir likuši 11 lauksaimnieki, no kuriem viens pārstāvēja SIA, divi – piemājas saimniecības un astoņi – zemnieku saimniecības. Patlaban "Durbes grauds" apvieno vairāk nekā 180 biedru no Dienvidkurzemes.

"Durbes grauds" saviem biedriem sniedz pakalpojumus graudu un rapša pirmapstrādē un realizācijā tirgū, ražošanas izejvielu sagādē, sniedz konsultācijas agronomijā, organizē izglītojošus pasākumus, kā arī nodrošina graudu kvalitātes laboratorijas pakalpojumus.