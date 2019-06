Elīna Medene sāks ar esošā pārveidošanu

Atslēgvārdi aizputes novads | elīna medne | sabiedrisko attiecību speciālists

Sabiedrisko attiecību speciālists nu jau ir ierasta štata vieta pašvaldībās. Šie cilvēki veido komunikāciju ar medijiem, kā arī plašāk informē iedzīvotājus par novados notiekošajiem procesiem. Vienīgā pašvaldība mūspusē, kurā līdz šim nebija nolīgts šāds speciālists, bija Aizputes novads, bet nu arī šeit darbu sākusi sabiedrisko attiecību speciāliste – Elīna Medene.

Līdz šim Aizputes novada domē katrs darbinieks bija atbildīgs par savu sfēru, arī komunikācijā ar presi, tāpēc vajadzību pēc atsevišķa sabiedrisko attiecību speciālista dome neizjuta. "Mūsdienās parādās aizvien vairāk informācijas sociālajos tīklos, arī novada domes mājaslapas uzturēšana ir jāsakārto, un daudzi citi darbi sakrājušies, tāpēc domājam, ka esam pieņēmuši pareizu lēmumu. Turklāt E. Medene ir cilvēks ar desmit gadus ilgu pieredzi žurnālistikā, tāpēc jūtamies droši, ka viss būs kārtībā," saka Aizputes novada domes priekšsēdētāja palīgs Andris Jankovskis, iepazīstinot ar jauno darbinieci. Sabiedrisko attiecību speciālista amatam noteiktā mēnešalga no 750 eiro.

E. Medenes pirmā oficiālā darba diena sabiedrisko attiecību speciālistes amatā bija 3. jūnijā. Lai arī uz Aizputes novada Kazdangas pagastu sieviete kopā ar ģimeni pārcēlusies tikai pirms trim gadiem, viņa Aizputē redz daudzas iespējas, ko darīt, uzlabot, īstenot. "Visu mūžu biju rīdziniece, pēdējos gados arī ārzemēs dzīvoju. Varbūt tieši šī citur iegūtā pieredze man ļauj paskatīties uz Aizputi no malas. Es saprotu, ka ne viss ir tā, kā man gribētos, vai kā tam būtu jābūt, bet man šķiet, ka manos spēkos būtu kaut ko no tā uzlabot," laikrakstam atklāj E. Medene. Līdz šim sabiedrisko attiecību speciāliste guvusi pieredzi kā žurnāliste lielākajās Latvijas izdevniecībās "Dienas žurnāli" un "Santa". Šis izaicinājums E. Medenei šķiet interesants, jo tas ietver aktīvu komunikāciju ar cilvēkiem, un sieviete cer, ka tas ļaus viņai augt profesionāli. Elīna jau šobrīd pamanījusi lietas, kurām jāķeras klāt ar steigu. Viena no tām ir mājaslapas uzlabošana, kas bija iesākta, tomēr darbi bija apstājušies, jo gluži vienkārši nebija, kas to visu atbilstoši izplāno. Mājaslapa esot dizainiski novecojusi un tai ar steigu nepieciešamas izmaiņas. Nākamais, kas būtu jāsakārto, – Aizputes novada avīze. "Arī tur jāmaina dizains un konceptuālais izkārtojums, lai informācija sasniegtu pēc iespējas plašāku cilvēku loku. Ir cilvēki, kas lasa tikai drukāto presi, un ir tādi, kuri tikai internetā skatās ziņas. Ne mazāk būtisks darbs ir uzlabot iedzīvotāju komunikāciju ar Aizputes novada domi, lai viņi būtu informēti, kas notiek, kur var paust savu viedokli vai nostāju. Bieži ir tā, ka tiek pieņemti dažādi svarīgi lēmumi, bet cilvēki nemaz nezina, ka šādas lietas tiek lemtas. Centīšos uzlabot informācijas apriti," sola E. Medene.