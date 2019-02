Finālā arī no mazas skolas

Atslēgvārdi ekselences balva | Dzidra Šterna | ata kronvalda pamatskola | skolotāja

Inovatīviem un izciliem eksakto priekšmetu skolotājiem jau astoto reizi ir pasniegta "Ekselences balva". Šogad finālistu vidū bija arī Krotes Kronvalda Ata pamatskolas fizikas skolotāja Dzidra Šterna, kas savā grupā spēkiem mērojās ar vēl četriem finālā iekļuvušajiem pedagogiem.

Pirms vairāk nekā mēneša Latvijas Universitāte (LU) aicināja skolēnus, vecākus, skolu vadības pārstāvjus un ikvienu, kurš lepojas ar bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas un ekonomikas skolotājiem, izvirzīt tos Ekselences balvai. Pēc vairāk nekā 300 pieteikumu izvērtēšanas katrā eksakto priekšmetu grupā tika izvirzīti pieci finālisti, kuriem bija jādodas uz Rīgu. Finālā Dzidrai Šternai bija jāmodelē un jāvada mācību stunda, demonstrējot savas mācīšanas prasmes, izmantojot radošus, efektīvus un inovatīvus paņēmienus. Vērojot citu pretendentu veikumu, šī bija iespēja arī savstarpēji apmainīties ar idejām. Gala rezultātā piecu fizikas skolotāju grupā balvu izcīnīja Jānis Bukins no Siguldas Valsts ģimnāzijas. Savukārt Ekselences balvu bioloģijā ieguva Sintija Valucka no Zemgales vidusskolas, ķīmijā – Linda Kovaļevska no Mārupes vidusskolas, matemātikā – Sanita Balanda no Rīgas Hanzas vidusskolas, bet ekonomikā – Līga Lagzdkalne no Mārupes vidusskolas.

Dz. Šterna saņēma mecenātu sarūpētu Iedvesmas balvu 300 eiro, īpaši veidotu vāzi un saldumus. "Tas, ka es tiku izvirzīta, bija liels pārsteigums, jo tomēr esmu no mazas skolas. Pārējie bija no lielo pilsētu skolām," prieku un gandarījumu neslēpj skolotāja Dzidra Šterna. "Pasākums bija ļoti pacilājošs un interesants, jo varēja redzēt, kā strādā citi skolotāji." Kā impulsu citiem skolotājiem Dz. Šterna novēl uzdrīkstēties savā darbā eksperimentēt un izmēģināt ko jaunu. "Daudz piedalos pasākumos, konkursos, savā darbā pielietoju dažādas metodes. Gadās panākumi arī olimpiādēs, reizēm ir tukšie gadi. Ir visādi!" piebilst skolotāja, uzsverot, ka panākumu atslēga ir nenolaist rokas un būt aktīvam, ko pierāda arī Ekselences balvas nominanti, kas tiek izvirzīti atkārtoti, turklāt – dažādās kategorijās.

Ekselences balva tiek piešķirta bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas un ekonomikas skolotājiem reizi gadā, un katrā no mācību priekšmetiem to saņem dažādu skolu skolotāji. Apbalvošanas ceremonijā Valsts prezidents Raimonds Vējonis uzsvēra, ka Ekselences balva ir lieliska iespēja pateikt paldies skolotājiem, un augsti novērtēja to, ka arī inženierzinātnēs, dabaszinātnēs ikviens skolotājs meklē mūsdienīgu pieeju un jaunas metodes, kā ieinteresēt skolēnus mācīties, kā atrast skolēnu talantus un tos attīstīt, lai nestu Latvijas vārdu pasaulē.