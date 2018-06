Atslēgvārdi starppilsētu reisi | Autotransporta direkcija | kustību saraksts

Uzlabojot sabiedriskā transporta kursēšanas grafiku, no šā gada 4. jūnija gaidāmas izmaiņas maršrutā Nr.6785 Liepāja–Šuķene un Nr.5112 Liepāja–Nīca–Otaņķi, portālam vēstīja Valsts SIA Autotransporta direkcijas sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Plone.

Ņemot vērā, ka divos maršruta Liepāja–Šuķene reisos autobusa kustības saraksts neatbilst faktiskajam izpildes laikam, autobuss no pieturvietas "Šuķene" no pirmdienas līdz ceturtdienai izbrauks pulksten 19.35 (līdz šim izbrauca pulksten 19.18), bet no pieturvietas "Akmentiņi" no piektdienas līdz svētdienai tas izbrauks pulksten 19.30 (līdz šim izbrauca pulksten 19.20).

Savukārt maršruta Liepāja–Nīca–Otaņķi autobuss, kas uzsāk kustību pieturvietā "Otaņķi" pulksten 17.40, turpmāk pasažierus galapunktā nogādās pulksten 18.45. Tādējādi mainīsies šī autobusa izbraukšanas laiks no maršrutā esošajām pieturvietām.

Iedzīvotāji ir aicināti izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, jo ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.