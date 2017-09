Atslēgvārdi grobiņa | skolēni | drošība | csn | gaismas cilvēks

Laika posmā no šā gada 1.septembra līdz nākamā gada 31.maijam mazos gājējus Lauktehnikas rajonā pieskata skolēnu pavadonis Indulis Ginters.

Šāds skolēnu pavadoņa pienākumu veicējs nav pirmo gadu – Grobiņā šajā vietā tā ir jau vairāku gadu tradīcija, informē Grobiņas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Mairita Krētaine. Tā iedibināta, lai skolēniem, kas no šī mikrorajona no rītiem dodas uz skolu un pēc mācību stundām no Grobiņas centra uz nodarbībām vai mājām, palīdzētu šķērsot šoseju, kur dažkārt ir visai intensīva automašīnu kustība.

"Lai gan šajā vietā ir gājēju pāreja, nereti gadās arī neparedzētas situācijas. Tāpat šajā vietā ir krustojums, kurā bērni dažkārt var apmulst, tāpēc palīdzība ir noderīga.," piebilst M. Krētaine.

"Gaismas cilvēks" – tā ir nosaukts Indulis Ginters, kurš palīdz skolēniem. Viņa darba pienākumos ietilpst nodrošināt drošu brauktuves šķērsošanu un nepieciešamības gadījumā konsultēt par satiksmes noteikumiem.

"Gaismas cilvēks" pie gājēju pārejas, kas šķērso Bārtas šoseju, ir katru darba dienu jau pirms pulksten 8 no rīta, kad skolēni dodas uz skolu, līdz aptuveni pulksten 11, un no 13 līdz 16, kad ir intensīvākais interešu izglītības nodarbību apmeklējuma laiks.