Gatavojas grants ceļu pārbūvei

Rucavas novada dome izsludinājusi atklātu konkursu novada grants ceļu pārbūvei. Iepriekš pašvaldība aicināja vietējos uzņēmējus ziņot, kuri būtu prioritārie pārbūvējamie ceļi, un šo posmu saraksts tapis sabiedriskās apspriešanas rezultātā, skaidro pašvaldības izpilddirektors Edgars Bertrams.

Pašvaldībai piederošo ceļu posmu atjaunošana notiks Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos". Publiskais finansējums ir 640 tūkstoši eiro, no kuriem pašvaldības daļa ir 70 tūkstoši. E. Bertrams saka, ka reālās būvniecības izmaksas būšot redzamas, kad 20. martā noslēgsies iepirkums.

Rucavas novadā plānots atjaunot ceļa Centrs–Žāgupji posmu no Muižas kalna līdz Ceplim 2,35 km garumā, ceļa Bunki–Palejas–Uplejas posmu no Mangaļu kapiem līdz Šimjiem divu kilometru garumā, ceļa Šuķene–Lankuti posmu "Šuķene – Meža ceļš" (3,25) un ceļa Bunki–Palejas–Uplejas posmu no Irbenājiem līdz Mangaļu kapiem (1,32 km). "Šie ir ceļi, kas apspriešanā savāca visvairāk punktu, tie ved uz vairākām zemnieku saimniecībām," norāda izpilddirektors.

Arī Nīcas novadā turpinās lauksaimnieciskās uzņēmējdarbības veicējiem svarīgu grants ceļu pārbūve. Tās otrajā kārtā pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" iespējams iegūt vēl 120 tūkstošus eiro, liecina informācija Nīcas novada domes mājaslapā. 14. martā Nīcas kultūras namā notiks novada uzņēmēju tikšanās, kurā noskaidros uzņēmēju viedokli par grants ceļu posmiem, kuriem būtu nepieciešama rekonstrukcija, kā arī nepieciešams vienoties par atbalstāmo ceļa posmu projekta turpmākajai izstrādei.

Attīstības nodaļa un domes speciālisti, balstoties uz projektu konkursa izvirzītajiem mērķiem, ir izstrādājuši grants ceļu atlases kritērijus, saskaņā ar kuriem ir izvirzīti trīs posmi uz Nīcas pagasta ceļiem Nīca–Mācītājmuiža, Dēvici–Firsti–Mūrnieki un Lieknas–Jaunbitenieki.