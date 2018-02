Grib mainīt Raini pret Meierovicu

Atslēgvārdi durbes novada seniori | durbes novada dome | raiņa iela

Biedrība "Durbes novada seniori" nākusi klajā ar priekšlikumu Durbē atjaunot Raiņa ielas iepriekšējo nosaukumu – Z. A. Meierovica iela. Durbes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums atbalstīt šo ierosinājumu un veikt iedzīvotāju aptauju.

"Ierosinājums ir, līdz ar to mēs taisīsim publisko apspriešanu. Visticamāk, ievietosim avīzē anketu, kuru aizpildot iedzīvotāji varēs izteikt savu viedokli," stāsta novada domes priekšsēdētājs Ojārs Petrēvics. "Dome rīkosies atkarībā no tā, kādi būs rezultāti. Ja vairākums būs par to, ka nosaukums jāatjauno, tad arī lemsim par atjaunošanu."

Sākotnēji Durbes galvenā iela tikusi dēvēta par Jelgavas ielu, tad par Liepājas ielu. Trīsdesmitajos gados tā pārsaukta Latvijas pirmā ārlietu ministra vārdā – par Z. A. Meierovica ielu. Portālā visitdurbe.lv pieejamā informācija vēsta, ka Zigfrīds Anna Meierovics dzimis Durbē ārsta ģimenē 1887. gadā. Viņam ir lieli nopelni Latvijas politiskajā vēsturē – viņš bija tas, kurš nodrošināja starptautisku Latvijas Republikas neatkarības atzīšanu 1918. gadā. Tā kā padomju varai Meierovica vārds nederēja, 1940. gadā ielu pārdēvēja par Raiņa ielu

"Negribas pieņemt tādu lēmumu, neaptaujājot iedzīvotājus," atzīst O. Petrēvics, piebilstot, ka Rainis jau arī neko sliktu Latvijai nav darījis.