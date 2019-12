Gribētos ticēt, ka paši varam

Skatīties no vietējā kapitāla jeb resursu punkta esot skotu ideja viedā ciema veidošanā, teica Valdis Kudiņš. Papenieki visvairāk vietējā kapitāla saskata dabas vērtībās.

Atslēgvārdi pape | viedais ciems

Kā veidot ciema nākotni? Ap divdesmit Papes un Rucavas iedzīvotāju sapulcējās uz pirmo tikšanos, kuras mērķis bija meklēt atbildes uz jautājumiem – kā turpmāk pastāvēt Papei un vai vietējā kopiena spētu to attīstīt par viedo ciemu. "Lauku ciems, kur veido iniciatīvu un meklē praktiskus risinājumus," tā sarežģīti skanošo jēdzienu skaidroja vietējo rīcības grupu eksperts Āris Ādlers.

Projektu "Viedo ciemu attīstība piekrastes teritorijā" finansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds. Projekta vadītājs Papē Ints Mednis formulēja, ka viedais ciems ir pašpietiekama struktūra, kas spēj nodrošināt pamatvajadzības, ir normāla darba, dzīves un arī atpūtas vieta visiem, kas tur mīt uz vietas, un tiem, kuri apmeklē šo teritoriju. "Projekta mērķis – uzsākt vajadzību apzināšanu, lai saprastu virzību nākotnei, ko mums vajag pilnveidot un attīstīt," viņš teica. Bez teritoriju izpētes un plusu un mīnusu analīzes, kas jau sākusies, papeniekus gaida vēl divi lieli pasākumi, kas saistīti ar izglītošanos un pieredzes apmaiņu. "Nākamgad plānota ideju darbnīca, kurā sanāktu kopā visi partneri, arī Engure un biedrība "Liepājas rajona partnerība", kā arī pieredzes apmaiņas braucieni uz Zviedriju, lai iepazītu, kā viņi ieviesuši viedo ciemu idejas. Zivsaimniekiem plānots brauciens uz Islandi, lai iepazītos ar viņu pieredzi nozarē, kā tur maksimāli izmanto visu no ādas līdz asakām," pastāstīja I. Mednis.

Ā. Ādlers uzsvēra, ka cilvēku aizbraukšana no laukiem un publisko pakalpojumu sarukšana nav nekas jauns. Par viedo ciemu konceptu pašlaik fanātiska esot Eiropas Savienība. "Iepazinušies ar viedā ciema jēdzienu, cilvēki ir priecīgi, ka atnāks lielais laimes lācis no Eiropas un atrisinās šīs lietas. Esmu skeptisks par fanātismu, jo tikpat fanātiski mēs bijām pirms desmit gadiem, kad runājām par ciemu attīstības plānošanu. Kamēr plānojam un domājam, kā kļūsim bagāti, viedi un skaisti, mēs aizmirstam to, ka ir vajadzīga konkrēta rīcība un zināšanas, kuras jāpielieto, lai dzīvi veidotu labāku un ar izaicinājumiem tiktu galā. Neviens nav izgudrojis riteni, kā kļūt par viedo ciemu, tā ir vietas resursu apzināšana un rīcība, nevis laimes lāča gaidīšana," viņš atzīmēja. Viņaprāt, viedais ciems nozīmē kopienu, kas negaida, lai pārmaiņas notiktu ar viņiem, bet rīkojas, lai ietekmētu savu nākotni

