"Gribu dot labumu citiem"

Miks Ritvars Kļaviņš veikli, gandrīz skriešus dodas augšup pa Nīcas vidusskolas kāpnēm. Otrajā stāvā, ziemas dārzā apskatāma viņa darbu izstāde. Tas it kā nav nekas īpašs. Taču Miks, būdams vājredzīgs kopš dzimšanas, mācās parastā skolā, fotografē, zīmē, sacer dziesmas un spēlē rokgrupā. "Es tās neuztveru kā šausmīgas grūtības," saka 12. klases skolnieks. "Drīzāk kā izaicinājumu pacensties vairāk un pierādīt citiem, ka es arī varu. Un nepadoties."

Izveidot izstādi iedrošinājusi skolas direktore Lāsma Petermane. "Es viņai aiznesu parādīt dažus savus darbus. Direktore teica, ka tie ir skaisti, parādīja citām skolotājām. Sākumā bija domāts, ka būs zīmējumu izstāde, bet direktore teica, ka vajadzētu ielikt arī fotogrāfijas," par ieceri stāsta Miks. No visām viņa nodarbēm pirmā bijusi fotografēšana, to sācis jau bērnībā. "Nīcā es vairāk esmu atvēries. Iepriekšējā skolā tā nebija. Rudē vairāk mani saistīja mūzika, tika ielikti tās pamati. Zīmēšana sākās Nīcā. Par to es varu pateikt paldies savai draudzenei Annijai, mēs abi kopā sākām zīmēt, mamma un skolotājas palīdzēja. Dziesmu rakstīšana sākās ar Kristapu Sudmali, kuram šeit bija koncerts. Kristaps mani tam iedrošināja, paldies viņam," atklāj jaunietis.

"Savas redzes problēmas es īsti neuztveru kā grūtības," vaicāts, kā izdodas zīmēt un fotografēt, atbild Miks Ritvars. "Izmantoju fotokameru, lai visu palielinātu un pievilktu tuvāk. Man ir daudz tuvplāna bilžu. Zīmējumus iedvesmo internetā redzētais, arī mamma ir palīdzējusi. Bet es pārsvarā nekopēju, zīmēju pats no sevis. Tas vienkārši kaut kā rodas. Daudzreiz, sākot zīmēt, es nemaz nezinu, kas tas būs. Rodas darot."

"Nākotne – tas ir traks jautājums," atzīst Miks, kam šogad jābeidz vidusskola. Tāpēc, ka īsti nezinot, ko darīt. "Gan mūzika padodas, gan māksla. Pagaidām liekas, ka varētu domāt par sociālā darbinieka izglītību. Vienkārši gribu palīdzēt cilvēkiem, kam ir grūti. Jo es varu saprast citu grūtības. Gribas dot labumu citiem," viņš skaidro.

