Grobiņa dāvinājumā saņem Zentas Mauriņas personīgās mantas

Atslēgvārdi zentas mauriņas piemiņas istaba | dāvinājums | zenta mauriņa

Zentas Mauriņas piemiņas istabās piedzīvots kas nebijis. Zentas vārda dienas svinībās, godinot tautā iemīļoto rakstnieci, Vācijā dzīvojošā Heidelore Heringa, kas bija arī rakstnieces laikabiedre, piemiņas istabām pasniedza unikālu dāvanu – rakstnieces personīgās mantas. "Pie šī galda mēs svinējām Zentas dzimšanas dienas un šajā skaņu plašu atskaņotājā viņa piemeklēja katram cilvēkam atbilstošu mūziku," teica H. Heringa.

Z. Mauriņas piemiņas istabu vadītāja Maija Rolava laikrakstam skaidro, ka šis ir kaut kas pārsteidzošs – nekur citur Latvijā nav apskatāmas rakstnieces personīgās mantas, un tas ir liels gods šādu dāvinājumu saņemt. Līdz šim arī piemiņas istabās nebija Z. Mauriņas vai viņas vecāku mēbeļu vai personisko mantu. "Tagad, kad esmu te ieradusies, redzu, ka šīs mantas nonāk labās rokās, savās īstajās mājās. Esmu patiesi priecīga, ka mēs to varējām paveikt. Kad redzu, kā te ir, atgriežoties Vācijā, centīšos sameklēt vairāk Zentas lietu. Toreiz, kad man piedāvāja ņemt ko vairāk, biju kautrīga. Tagad nožēloju," klātesošajiem stāsta H. Heringa. Tolaik, kad Zenta Mauriņa ar vīru Konstantīnu Raudivi dzīvoja Bādkrocingenē, Heidelores kundze 10 gadus strādāja par rakstnieces asistenti un organizēja abu autoru priekšlasījumus. "Zenta ir viena no labākajām lietām, kas manā dzīvē notika. Varbūt pat pati labākā," kundze bija vaļsirdīga, "lai arī rakstnieces darbos bija daudz rakstīts par sāpēm un citiem pārdzīvojumiem, ikdienā viņa nebija nomākta, viņa bija laipna un iejūtīga sieviete. Es varu teikt tikai to vislabāko." Vizītes laikā Grobiņā viešņa apskatīja pilsētu un Iļģu kapsētā apmeklēja Zentas Mauriņas bērnībā mirušā brāļa un māsas kapavietu.

Savukārt vakarā svinības noslēdzās ar Londonas Karaliskās operas čellistes Ļubovas Ulubuševas un jaunās flautistes Ievas Lapkovskas sniegumu. Ļ. Ulubuševa Z. Mauriņas piemiņas istabās koncertējusi arī iepriekš. Pēc koncerta klātesošajiem bija iespēja tikties un aprunāties ar režisoru Bruno Aščuku un radošo grupu, kas strādā pie filmas "Konstantīns Raudive" par Z. Mauriņas vīru rakstnieku.