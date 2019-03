Grobiņā valdīs disko noskaņa

Atslēgvārdi diskoteka | robežnieki | balle

Piektdien, 8.martā, Grobiņas novada kultūras centrā “Robežnieki” valdīs īpaša un neatkārtoja disko noskaņa. Diskonakts “Robežniekos” notiks jau ceturto reizi.

“Vēlreiz, kā toreiz!” – tā uz diskonakts īpašo noskaņu aicināts ikviens interesents, lai izjustu agrāk piedzīvotas izjūtas vai izbaudītu to, par ko tikai dzirdēts vai lasīts. Pie pults stāsies vīri, kas savulaik diskotēkas sākuši un sekmīgi tālāk virzījuši. “Viss būs gluži kā tajos laikos: ar labu dziesmu, kam sekos trāpīgs komentārs un tad - vēl labāka dziesma,” sola šī pasākuma galvenais organizētājs Guntis Rolis.

Pie pultīm, lai iepriecinātu diskonakts publiku, stāsies dažādām paaudzēm zināmi dīdžeji. Viens no tiem - radio SWH ētera personība, grupas “R.A.P.” vokālists Artis Dvarionas, kurš savu DJ karjeru sācis Kuldīgā. Biedrību “Ventas Dzirkstis” pārstāvēs atraktīvais Jānis Mihailovs un pārliecinoši spēcīgais Aldis Gobzems. Kuldīgas puse pasākumā būs jo plaši pārstāvēta. Būs arī “Diskobols” - slavenā Jelgavas LLU Tehniskā fakultātes jeb “Mehu diskotēka”, ko vēlāk turpināja Aivars Rokjānis, Ilmārs Šlāpins, Einars Zalcmanis, Ints Indriksons, Jānis Anspoks, Kārlis Miķelsons, Andris Štāls, Aigars Feldmanis. Redzēsim arī unikālus dokumentālus kadrus no pašiem diskotēku aizsācējiem, kā arī uzzināsim par milzīgo izglītojošo darbu, kuru tolaik “Diskobols” veica. Tas būs stāsts par nemitīgu laipošanu starp sistēmas prasībām un radošu pieeju repertuāra izveidē, kā arī tehniskā nodrošinājuma meklēšanu totāla deficīta apstākļos.

Būs arī disko “Kurši” no Skrundas, “Info” no Priekules puses un citi, bet starp disko pionieru priekšnesumiem viesus izklaidēs meiteņu deju grupa "Pulss" no Liepājas un Aizputes, kā arī citi mākslinieki. Visu pasākuma laiku būs video projekcijas uz vairākiem ekrāniem un lāzeršovs. Vakaru vadīs DJ Raivis Šulcs

Diskonakts sākums pulksten 21. Dreskods – 20.gadsimta disco stilā. Būs arī tērpu vērtēšana un apbalvošana.