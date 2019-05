Grobiņas novada dome apstiprinājusi triju vispārējās izglītības iestāžu vadītājus

Atslēgvārdi grobiņa | izglītības iestādes | reforma | domes sēde

Turpinot īstenot Grobiņas novada vispārējās izglītības iestāžu reformu, Grobiņas novada domes deputāti šodien domes sēdē apstiprināja triju vispārējās izglītības iestāžu vadītājus, aģentūru LETA informēja Grobiņas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Pastore.

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas direktores amatā deputāti apstiprināja līdzšinējo Grobiņas sākumskolas un Grobiņas ģimnāzijas direktori Lailu Urbāni. Savā uzrunā deputātiem Urbāne apstiprināja, ka jau patlaban skolā īsteno tādas mācību metodes, kādas plānots īstenot 2020.gada 1.septembrī, sākot ieviest jauno pamatizglītības standartu.

Direktore izskaidroja savas trīs galvenās prioritātes turpmākajā darbā. Pirmā - skolotāju tālākizglītība, lai viņi spētu pilnvērtīgi dot skolēniem visjaunākās zināšanas. Otra - trīspusēja sadarbība: skola, skolēni, vecāki. Trešā - ārpusstundu aktivitātes. Urbāne arī norādīja, ka turpināsies interešu izglītības pilnveidošana Bārtā un Kapsēdē.

Par Medzes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Čiekuriņš" vadītāju apstiprināta Agija Admidiņa. Jaunā vadītāja ir ar 25 gadu pedagoģiskā darba pieredzi audzinātājas darbā pirmsskolas izglītības iestādē "Kāpēcītis" Liepājā un savulaik šajā izglītības iestādē kopā ar kolēģēm izcīnījusi ekoskolas statusu.

To par vienu no saviem mērķiem jaunā vadītāja izvirzījusi arī darbā "Čiekuriņā", norādot, ka šāds statuss jau ir Kapsēdes pamatskolai, kā arī to, ka pagastā ir daudz zemnieku saimniecību, uz kurām vest bērnus ekskursijā, lai rādītu lauku dzīvi. Admidiņa arī pastāstīja, ka viņai tuvs ir sports un viņa bijusi arī sporta skolotāja. Jaunā vadītāja neslēpa, ka līdz šim strādājusi kā praktiķe un viņai nav pieredzes vadošā amatā, taču viņa ir gatava mācīties un pierādīt sevi darbā.

Iepazīstinot ar sevi deputātus, Admidiņa sacīja, ka viņai ir daudz ideju un vīziju, ko vēlētos īstenot savā jaunajā darba vietā. Jaunajā amata vadītāja stāsies 3.jūnijā un viens no tuvākajiem uzdevumiem ir nostiprināt kolektīvu, atrodot trūkstošos darbiniekus.

Par Grobiņas novada pirmsskolas izglītības iestādes "Ūdelīte" vadītāju deputāti apstiprināja līdzšinējo Gaviezes pamatskolas un Grobiņas pagasta sākumskolas direktoru Oskaru Rudovski. Par tuvāko darbu viņš norādīja kolektīva noformēšanu pilnā apjomā.

Par to, ka interese par šo darbu pedagogiem ir liela, apstiprinājusi aktivitāte, kādu viņš saņēmis pēc sludinājuma ievietošanas. Jaunais direktors pastāstīja, ka ar jauno mācību gadu izglītības iestādē atvērs jaunu grupiņu trīsgadīgiem bērniem, tādejādi "Ūdelīte" būs labs palīgs Grobiņas pirmsskolas izglītības iestādei "Pīpenīte", kur ir gara rinda uz vietām. Rudovskis arī pastāstīja, ka "Ūdelītē" bērniem būs sporta nodarbības un angļu valodas apmācība kā fakultatīvs.

Jau ziņots, ka 21.februārī Grobiņas novada domes deputāti ārkārtas domes sēdē pieņēma lēmumu īstenot Grobiņas novada vispārējo izglītības iestāžu reorganizāciju, pārveidojot Grobiņas sākumskolu par Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolu, pievienojot tai Grobiņas ģimnāziju, Kapsēdes pamatskolu, Gaviezes pamatskolu, izņemot pirmsskolas izglītības programmas, un Bārtas pamatskolu, izņemot pirmsskolas izglītības programmas, ar izglītības programmu īstenošanas vietām Kapsēdē, Bārtā un Dubeņos.

Savukārt, Grobiņas pagasta sākumskolu deputāti nolēma pārveidot par Grobiņas novada pirmsskolas izglītības iestādi "Ūdelīte", nodrošinot, ka Gaviezes pamatskolas, Grobiņas pagasta sākumskolas un Bārtas pamatskolas licencētās pirmsskolas izglītības programmas turpina īstenot šajā pirmsskolas izglītības iestādē ar izglītības programmu īstenošanas vietām Gaviezē un Bārtā.

Reorganizācija pabeidzama līdz 2019.gada 31.augustam.