Gudras galvas, zelta rokas

Ja Bārtā vien ar kājām pūru piemin, lai lādei vāks ietu ciet, tad visdrīzāk neatradīsies tāda pūra lāde, kurā ielocīt visas Lejaskurzemes rokdarbnieku un amatnieku darinājumus. Radošo rokdarbu meistaru kopizstāde "Mūsu skaistajai Latvijai – 100" Bunkas kultūras namā aizņem abas zāles. Rokdarbu meistari savus darbus atveduši no visa Priekules novada, Grobiņas, Nīcas, Rucavas, Durbes un Pāvilostas novadiem.

"Negaidīju tādu rezultātu. Ja būtu vēl vairāk, man būtu grūti apmaisīt to visu," gandarīta par paveikto ir izstādes rīkotāja Bunkas kultūras nama vadītāja Malda Andersone. Par idejas autori viņa gan atzīst savu meitu Lieni. "Viņa teica – mammu, tu visu ko esi dabūjusi gatavu, jādabū arī šis. Tas ir pasākums cilvēkiem ar gudrām galvām un zelta rokām, jo bez šīm divām lietām nekā nebūtu. Bunkas kultūras nams ir pārvērties par mākslas un skaistuma pasauli," saka tā vadītāja. M. Andersone atklāj, ka viņai izstādes dienās esot maza jubileja – 20 gadi nostrādāti Bunkā. Ar to viņa arī izskaidro lielo atsaucību. "Cilvēki mani zina no citiem pasākumiem, no senioru saietiem."

Mājinieki, Bunkas floristikas pulciņš Monikas Kaņevskas vadībā, piedāvā apskatei darbus dažādās tehnikās. "Mums ir dekupāža, filcēšana, pērļu kociņi, ādu mācāmies apdarināt, mandalas veidojam. Pulciņš sākās ar floristiku, divus gadus mācījāmies visas tehnikas. Apguvām un apnika. Ņēmām visu ko citu klāt," pulciņa darbību raksturo M. Kaņevska. Viņa vada nodarbības arī citos novados, piemēram, Dunalkā un Kalnišķos.

Rokdarbu cienītājiem jāpasteidzas, jo izstāde aplūkojama tikai līdz 8. martam. Ilgāk to nevar turēt vien tāpēc, ka 10. martā zāle jāatbrīvo deju lielkoncertam. "Šis ir viens no pirmajiem Latvijas simtgades pasākumiem ne tikai pie mums, bet arī citos novados," uzskata Priekules novada kultūras dzīves vadītājs Gundars Venens.

