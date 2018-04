Iebilst pret vismazāko budžetu

Atslēgvārdi budžets | virgas pagasts | sapulce

Iedzīvotāju sapulcē Virgas pagastā neizskanēja neviens būtisks jautājums par problēmām vai nebūšanām, kas būtu jārisina novada pašvaldībai. Toties ticis uzrakstīts iesniegums Priekules novada domes deputātiem ar lūgumu novērst netaisnību, ka Virgas pagastam novadā ir vismazākais budžets. "Mūsu iedzīvotājus ļoti interesē, kāpēc mums ir vismazāk," teica Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle," jo mums nav mazākais iedzīvotāju skaits. Cilvēki parakstās, un deputāti lai nākamajā gadā pie budžeta sadales mums parāda principus, kāpēc tā un kāpēc šitā. Mums tas netiek skaidrots." Domes priekšsēdētāja vietnieks Ainars Cīrulis pirms Lieldienām teica, ka šāds iesniegums vēl neesot saņemts.

Pagasta pārvaldniece informēja par aizvadītajā gadā paveikto un šogad iecerētajiem darbiem. Paplakā būvēs jaunu ūdensvadu. "Virga un vienīgais pagasts, kur ir tumši ciemi," teica D. Egle. "Šobrīd visgatavākais projekts ir Virgai, jo tur pietiek ar 13 apgaismes stabiem. Paplakā ir valsts ceļš, tur saskaņā ar MK noteikumiem jāliek 28 laternas, jārok arī grāvji." Paplakā varētu sertificēt medmāsas kabinetu, tādēļ tur jāievelk siltais ūdens un jāierīko kanalizācijas bedre. Iecerēta arī brīvo dzīvokļu sakārtošana un izīrēšana, jāsalabo jumts un jānostiprina pagraba siena Virgas pamatskolā, jāturpina pagastmājas un tradīciju nama labiekārtošana.

Priekules novada domes priekšsēdētājas vietnieks Ainars Cīrulis informēja, ka Virgā ir vislielākā rinda uz algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem, tik daudz neesot pat pilsētā. Novada pašvaldība noslēgusi vienošanos ar Nodarbinātības valsts aģentūru par 14 cilvēku nodarbināšanu, pēc kvotu sadales Virgai ir divas vietas, taču to varētu kļūt vairāk. "150 eiro pabalsts mēnesī nāk no NVA projekta, pašvaldības naudas tur nav. Jo vairāk cilvēku iesaistām šajā programmā, jo pašvaldību atslogo no GMI izmaksas," teica A. Cīrulis.

