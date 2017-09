Iedvesmos īstenot ieceres

Atslēgvārdi grobiņa | LLKC | jaunieši | informatīvā diena

Pirmdien, 25. septembrī, Grobiņā jaunieši varēs uzzināt par Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) piedāvātajām apmācību iespējām, konkursu "Laukiem būt!” un citu atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanai.

Informatīvā diena sāksies pulksten 10 biedrības "Liepājas rajona partnerība" konferenču zālē Krasta ielā 12, Grobiņā. LLKC Liepājas biroja uzņēmējdarbības konsultantu Alekseju Kačanovu priecē tas, ka Liepājas pusē ir ļoti daudz aktīvu jauniešu, kas domā par savu biznesu un to veido, dara to, kas patiesi viņus iedvesmo. "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra piedāvātā iespēja ir tikai viena no daudzām. Tieši tāpēc informatīvajā dienā par savu piedāvājumu un iespējām aicinām stāstīt tos uzņēmumus un organizācijas, kas nepārprotami ir ieinteresēti lauku un lauku uzņēmējdarbības attīstībā. Vēlos atzīmēt, ka tās arī nav visas, kas strādā Liepājas pusē un dara patiesi vērtīgu darbu."

Jaunieši varēs iepazīt iespējas, ko piedāvā biedrība "Liepājas rajona partnerība", AS "Attīstības finanšu institūcija ALTUM", Liepājas Biznesa inkubators, Latvijas Jauno zemnieku klubs un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera.

Šajā dienā stāstīs arī par LLKC Liepājas nodaļas plānoto piecu dienu bezmaksas apmācību norisi, nosacījumiem un iespēju pēc tam piedalīties konkursā "Laukiem būt!". Mērķauditorija ir iedzīvotāji no 18 līdz 40 gadiem. "Apmācības nav tikai iespēja pilnveidot savas zināšanas noteiktā jomā un pēc tam piedalīties konkursā. Tā ir ideāla iespēja pozitīvā vidē iegūt jaunas pazīšanās un pārliecību par savas idejas dzīvotspēju," iedrošina A. Kačanovs. Apmācību laikā varēs papildināt zināšanas tādās jomās kā ideju ģenerēšana, virzīšana darbībā, uzņēmējdarbības pamati, tirgus analīze, mārketings un reklāma, resursi un grāmatvedība, finanšu plānošana, prezentēšanas prasmes.

Pasākuma noslēgumā plānots viesoties pie LLKC Liepājas nodaļas iepriekšējā gada apmācību dalībnieces, konkursa "Laukiem būt!" laureātes Zanes Gustas saimniecībā "Lavender Villa".

Pasākums notiek Valsts lauku tīkla aktivitātē "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai".