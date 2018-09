Iepazīs Kurzemes kultūras mantojumu

Atslēgvārdi projekts | aizputes novadpētniecības muzejs

Septembrī Aizputes novadpētniecības muzejā sāksies izzinošas un izglītojošas nodarbības projektā "Domā. Dari. Dalies!", kuru finansē "Kurzemes kultūras programma 2018", informē muzeja vadītāja Jolanta Berga. Kurzemes kultūras mantojuma iepazīšanas lekcijas un meistrdarbnīcas notiks līdz decembrim.

Pirmā nodarbība 8. septembrī sāksies ar Ingus Freiberga lekciju par senajām baltu zīmēm, to rakstību un pielietojumu. Pēc tam katrs dalībnieks varēs izveidot savu spēka un aizsardzības zīmi. Šajā mēnesī tiks apgūtas vēl divas tēmas. Aizputes audējas Laimas Alunderes vadībā 12. un 19. septembrī būs iespēja apgūt Kurzemē izsenis izplatīto krāsaino celaiņu aušanas tehniku. Uz Aizputes vīna darītavas saimnieka Mārtiņa Santa darbnīcu 22. septembrī būs jānāk ar saviem āboliem. Tajā ne tikai iepazīstinās ar latvju senajiem spēka dzērieniem – bērzu un kļavu sula, skābputru, alu, vīnu, sidru, brandavu u.c. – un to darīšanu, bet varēs no ābolu sulas pagatavot sev vēlamo dzērienu vai ābolu etiķi.