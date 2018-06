Īpašnieks solījis Pāvilostas "māju-kuģi" pārvietot ārpus aizsargjoslas, bet pa jūru to nevedīšot

Atslēgvārdi pāvilosta | māja-kuģis

Pāvilostas novada Ulmales stāvkrastā esošo "māju-kuģi" tās īpašnieks Argods Lūsiņš pa jūru prom tomēr nevedīšot, bet esot pašvaldībai solījis to līdz 1.jūlijam pārvietot ārpus krasta kāpu aizsargjoslas, aģentūru LETA informēja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons ("Mēs savam novadam").

No sākotnējās ieceres "māju-kuģi" aizvest pa jūru īpašnieks esot atteicies, jo Latvijas Jūras administrācija (LJA) nav varējusi izsniegt apliecinājumu par šī objekta peldamību, pastāstīja Kristapsons. Pēdējā sarunā ar pašvaldību Lūsiņš esot apliecinājis, ka objekts no stāvkrasta tikšot aizvākts kā iepriekš solīts - līdz 1.jūlijam. "Es ticu, ka tas tiks izdarīts," sacīja Kristapsons.

Pašvaldības rīcībā ir informācija, ka īpašnieks "māju-kuģi" plāno pārvietot dziļāk iekšzemē, ārpus 150 metru krasta kāpu aizsargjoslas, un novietot to savā īpašumā, kur jau ir dzīvojamā un saimniecības ēkas. Vietas šajā teritorijā esot pietiekami. Domes priekšsēdētājs teica, ka šāda objekta novietošanai savā īpašumā īpašniekam nav nepieciešama atļauja - nav liegts savā īpašumā turēt būvniecības stadijā esošu peldošo konstrukciju.

Ar "mājas-kuģa" īpašnieku aģentūrai LETA šonedēļ neizdevās sazināties.

LJA pārstāve Sarma Kočāne apstiprināja, ka Lūsiņš aprīlī LJA interesējies, kādas ir iespējas pārvest "māju-kuģi" pa jūru. "Mēs nevaram izsniegt apliecinājumu par tā peldamību, jo neesam uzraudzījuši būvniecību - īpašnieks to mums nebija lūdzis," skaidroja Kočāne. LJA nav redzējusi arī šī objekta projektu, tikai sākotnējo skici. "Nezinam, no kādiem materiāliem materiāliem tas ir būvēts, lai noteiktu peldamību - kādos apstākļos, kādā dziļumā, pie kāda viļņu augstuma tas var peldēt," sacīja Kočāne. LJA rīcībā neesot tehnoloģiju, lai to noteiktu, bet Lūsiņam paskaidrots, ka apliecinājumu par objekta peldamību var izsniegt kāda no atzītajām klasifikācijas sabiedrībām, kurām ir atbilstošas tehnoloģijas. LJA rīcībā nav informācijas, vai Lūsiņš ir vērsies kādā no klasifikācijas sabiedrībām.

Kā ziņots, netālu no Pāvilostas miljonāra Lūsiņa uzņēmums jūras malā ir uzslējis "māju-kuģi". Lai arī ēku celtniecība šajā vietā nav atļauta, māju atgādinošā konstrukcija tur ir tapusi, jo ir nodēvēta par būvniecības stadijā esošu pontonu. Īpašnieks ir solījis konstrukciju nolaist ūdenī, tomēr vairāku gadu garumā tas nav ticis izdarīts.

Pašvaldībai Lūsiņš solījis "māju-kuģi" aizvākt līdz šī gada 1.jūlijam.