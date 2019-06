Izbaudīs un novērtēs Kurzemes garšas

Atslēgvārdi padures pagasts | mājražotāji | LLKC

Garšvielas zivīm, malkas krāsnī cepta maize un visādi kārumi – tāds būs Liepājas puses mājražotāju piedāvājums pasākumā "Nogaršo Latviju Kurzemē!", kas sestdien, 29. jūnijā, notiks Padures pagastā pie Nabas ezera.

"Kurzemes novada garšas pasākumā piedalīsies trīs izcili un aizrautīgi mājražotāji," pastāsta Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Liepājas nodaļas vadītājs Aleksejs Kačanovs. Divas dalībnieces būs no Vaiņodes novada. "Embūtes garšaugus" pārstāvēs Ineta Jurķe-Miķelsone, kas vadīs meistarklasi "Garšvielas zivīm", izmantojot garšaugu maisījumus, kuri tapuši ne tikai no dārza, bet arī savvaļas augiem. Ineta Zveja piedāvās mājās gatavotus gardumus – dažādu šķirņu maizi, zaķaušus, pīrādziņus un citu. No Pāvilostas novada Kurzemes garšu ar mājās ceptu "Ievleju lauku maizi" stiprinās Agita Pētersone.

Kopā pieteikušies vairāk nekā 20 mājražotāji no Liepājas, Kuldīgas, Ventspils, Saldus, Talsu un Tukuma apkaimes, viņu piedāvājums būs daudzpusīgs un spilgts. Būs arī konkurss "Skolēna pusdienas", kura mērķis ir popularizēt veselīgu uzturu skolā, ēdiena gatavošanai iepērkot kvalitatīvus pārtikas produktus no vietējiem ražotājiem un zemniekiem. "Konkursā piedalīsies arī viens no lielākajiem Liepājas ēdināšanas uzņēmumiem SIA "Māras Lācis", kuram ir 24 gadus ilga pieredze, arī skolēnu ēdināšanas jomā, turklāt uzņēmums ir izveidojis labu sadarbību ar vietējiem ražotājiem," atzīst A. Kačanovs.

Reizē ar LLKC rīkoto Kurzemes garšas pasākumu www.makskeresanaskarte.lv organizē makšķerēšanas festivālu ģimenēm, kuru vadīs zivjumīlis Māris Olte. Aktieris Normunds Laizāns palīdzēs izzināt pavāru meistarklases, rūpēsies par mazo pavāru skoliņu un aicinās balsot par novada ražotāju tīkamāko produkciju konkursā "Tautas garša". Šī konkursa uzvarētāji saņems brīvbiļeti uz "Novadu garša Latvija" noslēguma festivālu 27. septembrī Rīgā.