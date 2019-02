Izskaloto mucu pilda neizzināta viela

Atslēgvārdi jūrmalciems | pludmale | muca | liepājas muzejs

Svētdien Jūrmalciema pludmalē Rihards Daugavietis pastaigas laikā pamanījis izskalotu koka mucu. “Interesantu šo visu pasākumu padara tikai tas, ka, iespējams, kaut kur tuvumā var būt slīkonis, no kura muca ir nākusi. Muzejiem nez vai ir milzīga interese par vairumā ražotām mucām, pat ja tās ir simtgadīgas. Nav jau nekādi rūnakmeņi,” laikrakstam saka R.Daugavietis.

Kad vīrietis mucu pamanījis, gājis klāt pētīt – puse no tās bija iegrimusi smiltīs un iesalusi, tāpēc to izkustināt R.Daugavietis nevarēja. Viņš pieļauj, ka mucas tilpums ir aptuveni 100 – 120 litri, kā arī konstatējis, ka muca ir pildīta ar īsti neizprotamu, cietu masu – kaut kas līdzīgs parafīnam vai sveču taukiem, iespējams sviests. Kad atradējs uz notikuma vietu devās atkārtoti, pamanījis, ka mucai uzklupuši putni, kas šo vielu aizrautīgi knābājuši, tāpēc vīrietis domā, ka tas varētu būt kaut kas ēdams.

Mucai neesot nevienas metāla detaļas, arī stīpas veidotas no koka, visticamāk, no ozolkoka. Dēļi stipri patrupējuši. “Spriežot pēc tā, cik dziļi muca smiltīs iegrimusi, domāju, ka tā tur izskalota jau kādu laiku atpakaļ. Pārvietot bez izjaukšanas to nebūs iespējams, jo dēļu stāvoklis ir visai bēdīgs. Bez tam, ko jūra iedod šodien, to, visticamāk, rīt tā paņem atpakaļ,” savus novērojumus atklāj R.Daugavietis, kurš ikdienā dzīvo Rīgā, bet ir biežs viesis Liepājā un Jūrmalciemā.

Šāds atradums ieinteresēja arī Liepājas muzeja pārstāvjus, kuri devās uz Jūrmalciemu to apskatīt. “Muca vēl joprojām atrodas Jūrmalciema pludmalē, jo to tiešām nav iespējams izcelt un pēc vietējo iedzīvotāju stāstītā, tur atrodas jau labu laiku. Jāsaka, ka šo atradumu būtu sarežģīti uzņemt Liepājas muzeja krājumā, jo muzejam ir jāspēj nodrošināt krājumā uzņemto priekšmetu pilnvērtīgu saglabāšanu, kas šajā gadījumā nebūtu vienkārši. Pagaidām vēl nekādu konkrētu lēmumu neesam pieņēmuši, mēģināsim noskaidrot mucas vecumu,” stāsta Liepājas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Anita Urkauska.

Pēc tam, kad R.Daugavietis mucu safotografēja un ievietoja sociālajā portālā facebook. to pamanīja vēsturnieki, kuri pauda viedokli, ka tas varētu būt vērtīgs arheoloģiskais priekšmets, jo šādās mucās senāk pārvadāja taukvielas, bet nav izslēgta iespēja, ka tā ir kāda ķīmiska viela, kas ūdens iedarbības rezultātā sacietējusi. Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja Kuģniecības nodaļas vadītājs Andris Cekuls pieļauj, ka tā varētu būt 19.gadsimta muca, kas ir bijusi uz buriniekiem. Visticamāk muca izskalota no Bernātu jūrmalas, kur ir smilšu sēkļi, vai no kuģošanai bīstamā Akmeņraga.