Atslēgvārdi nīcas novada dome | Renārs Latvens | būvniecība

Vakar Nīcas novada domes sēdes sākumā no "Vienotības" saraksta ievēlētais deputāts Renārs Latvens lūdza sniegt atbildi uz savu rakstisko pieprasījumu iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu par domes lēmuma un tiesas lēmumu nepildīšanu nelikumīgas būvniecības jautājumā. Pašvaldības vadītājs Agris Petermanis ("Nīcas novada attīstībai") paziņoja, ka atbilde tiekot gatavota un šī jautājuma nav darba kārtībā.

"Priekšsēdētāja kungs personīgi neinformē domi par lēmumprojekta un tiesas lēmuma izpildi, "Kurzemes Vārdam" skaidroja R. Latvens. "Tie ir par nelikumīgu būvniecību vienā nekustamā īpašumā, īsti negribētu nosaukt precīzi. Būtu jābūt rīcībai no domes un jānojauc nelikumīgais žogs. Lēmums par to tika pieņemts 2014. gada 18. augustā. Līdz šim nav informācijas par to, vai tas tiek pildīts. Diemžēl atbilde netika saņemta, priekšsēdētājs izvairījās." Deputāts atzina, ka nevarot atklāt personas datus, kas ir būves īpašnieks. Esot bijuši divi tiesvedības procesi kopš tā laika, par ko priekšsēdētājs netika informējis domi. "Uz maniem jautājumiem ir izvairīgas atbildes un netiek sniegtas pēc būtības. Es ļoti ceru, ka tuvākajā laikā man tiks atbildēts," teica R. Latvens.

"Tas nav tik viennozīmīgi," uz jautājumu, kāpēc netiek pildīts domes lēmums, atbildēja A. Petermanis. "Ir runa par darbību attiecībā uz nelikumīgu būvi, ir par žogu runa. Lēmuma izpildes laikā radās jauni apstākļi. Rīcība tika uzsākta, bet tas nav tik viennozīmīgi." Taču priekšsēdētājs saka, ka domes lēmums nav atceļams, ir jāturpina tā izpilde. "Kas tas ir par žogu, es šobrīd neizteikšos, tas skar privātpersonas," teica A. Petermanis. Arī iepriekš pieminētos "jaunos apstākļus" viņš šodien nevarot atklāt.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 13. marta numurā.