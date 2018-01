Jāizvēlas izdevīgākais reiss

Atslēgvārdi sabiedriskais transports | reiss | nīcas novads

Nīcas novada domes deputātu diskusijā ar Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļas speciālistiem Vairu Brūderi un Induli Ozoliņu panākta vienošanās par autobusu reisu samazināšanu uz Nīcu. Savukārt Bernātu iedzīvotājiem ir iespējas pašiem lemt par izdevīgāko reisu uz mājām no Liepājas, informēja novada pašvaldībā. Izmaiņas stāsies spēkā šovasar.

Pēc pārvadātāju uzskaites nerentabli ir pēdējie reisi, kuros virzienā no Liepājas biļetes sedz vidēji 24% izmaksu, bet atceļā uz Liepāju – tikai 5%. Tādēļ bija priekšlikums likvidēt tieši tos. Deputāti iebilda, jo tādā gadījumā brīvdienās pēdējais autobuss uz Nīcu kursētu pulksten 18.30. Panākta vienošanās, ka likvidēts tiks reiss Liepāja–Nīcas galapunkts pulksten 17.20 un Nīcas galapunkts–Liepāja pulksten 18.20. Šajā laikā cits citam seko vairāki reisi uz Otaņķiem, Nidu un Šuķeni.

Pašlaik Šuķenes un Nidas autobusi nekursē caur Bernātiem. Lai bernātnieki no darba un mācībām varētu atgriezties mājās, viens no šiem reisiem varētu braukt caur Bernātiem. Atpakaļceļā uz Liepāju gan nav paredzēts, ka autobuss iegrieztos Bernātos. Līdz 10. februārim bernātnieki aicināti izvēlēties sev izdevīgāko reisu: Liepājas – Nidas autobusu pulksten 17.00 vai Šuķenes autobusu, kam jaunais atiešanas laiks plānots pulksten 17.30. Savu viedokli var izteikt, zvanot pa tālruni 29105652 vai rakstot pašvaldības interneta vietnes pastkastē.

Lai uzlabotu satiksmes iespējas Nīcas galapunkta iedzīvotājiem, tika akceptēts priekšlikums nedaudz izmainīt maršrutu reisam, kas pulksten 16.40 no Liepājas dodas uz Otaņķiem. Autobuss vispirms dosies uz Nīcas galapunktu un tad uz Otaņķiem; atceļā no Otaņķiem brauks vispirms uz galapunktu un tālāk no Nīcas dosies Liepājas virzienā. Visdrīzāk tiks akceptēts arī ierosinājums reisa autobusam, kas uz Nīcu kursē caur Otaņķiem, galapunktā uzkavēties ilgāk, lai otaņķnieki pagūtu apmeklēt veikalus vai aptieku. Vēl deputāti atgādināja agrāk izteikto priekšlikumu – saskaņot divu autobusu grafikus, lai pasažieri, kas atbrauc no Rudes, varētu paspēt uz autobusu, kas no Nīcas galapunkta atiet pulksten 15.20.