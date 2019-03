Jaunas krāsmatas un vēl viena uguns aiznesta dzīvība

Atslēgvārdi valtaiķi | ugunsgrēks | vugd

7. marta naktī traģisks ugunsgrēks izcēlās Kazdangas pagasta Valtaiķos, kur lauku sētā "Grantiņi" teju pilnībā nodega vienstāva dzīvojamā mājā. Diemžēl, kā noskaidroja "Kurzemes Vārds", ugunsgrēkā dzīvību zaudējis nama saimnieks Zigmunds Milašs. Šī gada statistika par ugunsgrēkiem mūspusē ir īpaši bēdīga – dzīvību zaudējuši jau seši cilvēki.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Kurzemes reģiona brigādes izsaukumu uz "Grantiņu" mājām saņēma pulksten 1.47. Uz notikuma vietu tūliņ steidzās Aizputes, Skrundas un Priekules ugunsdzēsēji glābēji, taču viņu ierašanās brīdī māja jau dega 120 kvadrātmetru platībā, bija arī iegruvis jumts. VUGD pārstāve Vendija Pikše apstiprina, ka ugunsgrēkā dzīvību zaudējis cilvēks.

Nākamās dienas rītā Valtaiķos par notikušo nelaimi runāja daudz un skaļi. Vietējā veikala pārdevēja par ugunsgrēka izcelšanās iemeslu teica tā: "Jau no paša rīta esmu dzirdējusi vismaz desmit dažādas versijas, kādēļ izcēlies ugunsgrēks. Nebūtu korekti, ja es nosauktu kādu no tām. Kā jau laukos, runas izplatās ātri, bet ne vienmēr tās ir patiesas." Viņa pastāstīja, ka precētais pāris Zigmunds un Maija Milaši uz veikalu iepirkties nākuši bieži. "Mums jau te ir tikai viens veikals, visi cilvēki vairāk vai mazāk zināmi," sacīja pārdevēja, piebilstot, ka Milaši arī pa kādai alkohola pudelei laiku pa laikam nopirkuši, tiesa, par dzērājiem viņus uzskatīt gan nevarot.

Kaimiņmāju "Gravu" iemītniece Marianna Jankovska pastāstīja, ka Milaši bija pensijas vecumā, "Grantiņu" mājās dzīvoja jau vairāk nekā desmit gadus. Viņa savus kaimiņus labi pazinusi. "Nevarētu teikt, ka mēs bijām tuvi draugi, tomēr cits citu zinājām. Esam ciemojušies pie viņiem. Viegli Milašiem neklājās, jo, cik man zināms, veselība abiem nebija nekāda labā, gribēja arī iedzert," izteicās M. Jankovska. Par to, ka Zigmunds ir miris, viņai paziņojuši tuvinieki, kuri "Grantiņu" saimnieku pazinuši labāk. "Par ugunsgrēku uzzinājām krietni pēc tā izcelšanās, jo starp mūsu un viņu mājām ir tāds kā uzkalniņš, kuram pāri nevar redzēt. Sapratu, ka kaut kas nav labi tikai tajā brīdī, kad ugunsdzēsēji no mūsu mājai blakus esošā dīķa ņēma ūdeni," teica M. Jankovska. Vēl viņa piebilda, ka pēc traģiskās ugunsnelaimes Zigmunda sieva Maija dzīvo pie meitas. "Cilvēki, kas redzējuši ugunsgrēku, runā, ka tas esot izcēlies no dūmvada un pēc tam izplatījies tālāk," pauda M. Jankovska. Jau iepriekš esam rakstījuši par dūmvados degošiem sodrējiem, kas izraisījuši ugunsgrēkus. Iespējams, arī šī traģiskā negadījuma cēlonis jāmeklē neiztīrītā dūmvadā.

Pirms gandrīz desmit gadiem "Kurzemes Vārds" bija apmeklējis "Grantiņu" sētu, lai runātu ar nama saimnieku Zigmundu, kurš tolaik bija aizrāvies ar vīngliemežu lasīšanu un centās tos pārdot.