Jaunieši aizstāvēs Priekules novada godu

Atslēgvārdi priekule | jaunieši | olimpiāde | sports

No 7. līdz 9. jūlijam Cēsīs norisināsies Latvijas Jaunatnes olimpiāde. Tas būs viens no lielākajiem šīs vasaras sporta pasākumiem un pulcēs vairāk nekā 3000 jauniešu no visas Latvijas. Starp viņiem būs arī Priekules novada pārstāvji.

Kā portālu informēja Priekules novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Iluta Dreimane, uz Latvijas Jaunatnes olimpiādi dosies pieci Priekules novada sportisti. Airēšanā (1 x 2000 m un 2 x 1000 m) startēs Kaspars Sebastians Tiškus. Riteņbraukšanā šosejā 10 km individuālajā braucienā un 50 km grupas braucienā dosies Jānis Šēlis. Trīs sportisti sacentīsies vieglatlētikā. Elīsa Šekeruka skries 400 metrus, bet Mārtiņš Seņko – 1500 metrus. Emīls Šeflers skries 100 m un 200 m distances, kā arī sacentīsies tāllēkšanā.