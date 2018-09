Jubileja dabas draugu skolai

Atslēgvārdi vērgales pamatskola | jubileja | gints juriks

Pārgājienā gar jūru Vides dienā septembra sākumā Vērgales pamatskolas skolēni savākuši 94 akmeņus ar dabiski izveidotiem caurumiem. Tie kopā ar kartīti, kurā bērni ar roku ierakstījuši tautasdziesmu, būs dāvana absolventiem, kuri rīt pulcēsies uz skolas 190 gadu jubilejas svinībām. Pie parādes durvīm šogad uzlikta jauna skolas zīme, bet veco ārā nemetīšot – novietos iekšpusē, stāsta pamatskolas direktors un sporta skolotājs Gints Juriks.

Direktora amatā viņš ir jau 15 gadus. "Jāsagatavojas jubilejas salidojumam un ciemiņi jāuzņem. Uz 180 gadiem pasākumu veltījām apkārtnei, dīķī bija plosts ar svecītēm. Pagājušajā salidojumā bija reģistrējušies ap 220 dalībnieku. Šogad pozicionējamies uz pašu skolu. Ēku par pašvaldības līdzekļiem esam sakopuši no ārpuses un iekšpuses. Uz 185 gadu jubilejas salidojumu vēl bija vecā pelēkā fasāde. Izremontēti ir visi kabineti, izņemot fizikas, kas ir no 70. gadiem. Gaidu to brīdi, kad Eiropa iedos finansējumu, tāds jau bija vidusskolām. Un tad par Eiropas naudu fizikas kabinetu varēs sakārtot, nevis par pašvaldības līdzekļiem. Absolventi gan saka, ka to nevajag aiztikt, lai stāv tāds, kāds bijis," stāsta G. Juriks, vedot "Kurzemes Vārdu" ekskursijā pa barona fon Bīra muižas pili.

Šajā ēkā ir oriģinālās ozolkoka kāpnes no pašiem pirmsākumiem. 80. gados tās gribēja likvidēt un drošības dēļ likt betonu iekšā. Atrada risinājumu, ka ugunsdrošības kāpnes no metāla izveidoja ārpusē. "Kāpnes ir izdilušas, bet ļoti vērtīgas. Vēl oriģinālās ir melni baltās grīdas flīzes pie ieejas, un trīs vietās ir atjaunots un tiek saglabāts vecais parkets. Ēkas otrajā stāvā pie sienām ir gleznas, tostarp vērtīgs dāvinājums no mākslinieka Adriana Kundziņa," skolu izrāda direktors.

