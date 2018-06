Jubileju svinēs Itālijā

Atslēgvārdi Nīcas sieviešu koris | koris | nīca

Nīcas sieviešu koris šogad atzīmēs savu 45 gadu jubileju. Tai par godu nenotiks svinības, bet koris rudenī dosies uz Itāliju, kur piedalīsies mūzikas festivālā. Nīcas novada dome lēmusi piešķirt finansējuma kora ārzemju braucienam.

Festivāls "Lago di Garda Music Festival" notiks no 18. līdz 21. oktobrim. "Pirms trim gadiem mēs bijām uz līdzīgu festivālu Itālijā, Toskānā, par saviem līdzekļiem," stāsta kora vadītāja Līga Amerika-Ansiņa. "Cilvēki ir pelnījuši atkal kaut kur doties. Ja vēl var dabūt finansējumu, tā mums būtu laba balva." Festivālā nav vērtējuma, kolektīvi saņem diplomu par dalību. "Apvienosim festivālu ar ekskursiju, lai vienkārši justos priecīgi un laimīgi," saka kora vadītāja.

Šogad Nīcas sieviešu koris skatē ieguva I pakāpes diplomu, uzrādot labāko rezultātu no Liepājas apkārtnes koriem un izcīnīja iespēju piedalīties Dziesmu un deju svētkos. Šobrīd korī dzied 34 dalībnieces, festivālā piedalīsies 31. Kopējās izmaksas dalībai festivālā Itālijā vienam dalībniekam ir 574 eiro (lidmašīnas biļete, transfērs, nakšņošana, dalība festivālā). Deputāti lēma piešķirt kora braucienam 4351 eiro no Nīcas novada domes deputātu rīcībā atvēlētā finansējuma (2000 eiro no Nīcas kultūras nama budžeta), kas sedz nakšņošanas un transfēra izmaksas, pārējos izdevumus dalībnieki sedz paši. Iepriekš pašvaldība ar nelielu līdzmaksājumu Nīcas sieviešu kora braucienu atbalstīja pirms 10 gadiem, kad koris devās koncertceļojumā uz Franciju. Pārējos izbraukumus kora dalībnieces apmaksājušas par saviem līdzekļiem.