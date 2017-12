Kad izņem audeklu, ir svētki

Atslēgvārdi kamolītis | audēji | stelles

"Nevar kafiju dzert pie darbiem. Ja nu pleķis uzkrīt," Bārtas tautas lietišķās mākslas studijas "Kamolītis" vadītājai Indrai Bunkai ir skaidrs, ka 40 gadu jubileju nevar svinēt studijas telpās. Kafija, gardas kūkas, ziedi, daudz pateicības vārdu un apdziedāšanās ir stāvu zemāk, kultūras nama mazajā zālē.

Kad 1997. gadā pagastmāju piepildīja ar stellēm, rokdarbnieku bija ražens skaits – divdesmit divas. Šobrīd audēju, zeķu un cimdu adītāju vairs ir tikai piecas. Vēl dažas esot jāpielauž, zina kultūras nama vadītāja Gunta Klievēna.

Studijas telpās katrās stellēs ir kāds aizsākts darbs. "Ausma auž galdautu, es – segu, te pelddvieli auž. Tanīs stellēs ir ielikti etnogrāfiskam ansamblim jauni kabatlakatiņi," saimniecību izrāda Mirdza Bibikova. No krāsainajām segām acis žilbst, pie sienām daudz rakstainu cimdu un zeķu pāru. Mājās ir atgriezušies darbi, kas vasarā bija skatāmi izstādē Madonā. "No izstādes darbus nopērk ļoti reti, bet nu ir viens zeķu pāris aizgājis, ir nopirkts. Agrāk pirka muzejs, tagad arī privātpersonas pērk. Tiem darbiem, kurus negribam pārdot, uzliekam tādu astronomiskāku cenu. Ja par to aiziet, tad arī autoram nav žēl," priecājas I. Bunka.

"Mums jau Indra noteikusi, kurus cimdus nedrīkst pārdot, kuri būs jādod uz Dziesmu svētkiem," saka M. Bibikova. Ka nākotnes plāni ir grandiozi, apstiprina arī vadītāja. Nākamgad būs lielā Dziesmu svētku un Latvijas valsts simtgades izstāde. "Lai tik mēs varētu vēl tos visus plānus vīt! Tagad jau atlasām labākos darbus. Neesam tik liels kolektīvs. Lai labi pārstāvētu Bārtu, darbi jākrāj vairākus gadus iepriekš. Cimdus, zeķes un audeklus jau noliekam, ka tie būs lielajai izstādei. Un pašiem arī – priecājamies par to, ko esam saražojuši," stāsta I. Bunka.

Aušana patiesībā esot vīriešu darbs, tik smags tas ir. Kas dzen Bārtas sievas šai grūtajā darbā? "Ko tu sēdēsi mājās?" pretī jautā M. Bibikova. "Tad sāp kauli, nāk drūmas domas. Te nosēdi savas pāris stundas, pārej mājās, un nekas vairs nesāp." "Ļoti patīk," par darbošanos "Kamolītī" saka Ausma Pāvila. "Es biju bērns pēc kara. Istabas vidū stāvēja liela krāsns. Man kā bērnam jau parādīja, kā, un es tur adīju. Kad atnāk šeit, tiešām nekas nesāp." Iveta Ķude izvairās no izvaicāšanas, jo pašlaik neko nedarot, auklējot mazmeitiņu. "Bet sega pie sienas ir," iebilst kolēģes.

Bārta ir tā laimīgā vieta, kur no šejienes bagātību lielā pūra katram kas ir dots. Ir etnogrāfiskais ansamblis, dziedātāji, dejotāji, amatierteātris un, protams, "Kamolītis", lepojas G. Klievēna. Ar klusuma brīdi visi klātesošie piemin amatniekus un rokdarbnieces, kuru vairs nav šaisaulē. Studija šogad uz valsts svētkiem saņēmusi pašvaldības pateicību. "Ceru, ka "Goda bārtenieks" vēl ir priekšā. Jūs bijāt pelnījušas par 40 gadiem smaga darba," saka G. Klievēna. Grobiņas novada pateicību par dižu cilvēku veiktiem dižiem darbiem saņem Mirdza Bibikova, Emīlija Rone, Ausma Pāvila, Ina Otaņķe un Iveta Ķude. "Kamolītim" svētkos jautru apdziedāšanos veltī Bārtas etnogrāfiskais ansamblis.

