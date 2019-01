Kad sirdslietu posta uguns...

Atslēgvārdi embūtes pagasts | ugunsgrēks | dēseles dzirnavas

Vēl pagājušā piektdienā Embūtes pagasta viesu namā "Dēseles dzirnavas" strādāja eksperts, lai noskaidrotu, kas bija par iemeslu, kāpēc 2. janvāra pēcpusdienā tur izcēlās paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks, nodarot postījumus lielai daļai ēkas. Neskatoties uz to, ka pašlaik viesu nama saimniekiem nav tādas naudas, lai māju pilnībā atjaunotu, viņi ir apņēmības pilni to izdarīt – ja ne šogad, tad nākamgad.

Jau ziņojām, ka ugunsgrēks viesu namā "Dēseles dzirnavas" izcēlās pagājušo trešdien ap pulksten 16. Pirmās ugunsdzēsēju ekipāžas notikuma vietā ieradās no tuvējās apkaimes, bet vēlāk tika piesaistītas vēl četras brigādes no Liepājas. Pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sniegtās informācijas, liesmas plosījās aptuveni 150 kvadrātmetros no ēkas kopīgās platības, kas ir 1100 kvadrātmetri. Sākotnēji ugunsnelaimi likvidēt centušies paši viesu nama īpašnieki, taču nesekmīgi. To neļāva pamatīgais piedūmojums, kas bija ēkas visos stāvos. Kaut arī tika piesaistīti mediķi, neviena cietušā ugunsgrēkā nav. Viesu nama īpašnieks pastāstīja, ka mediķi esot iedevuši viņiem nomierinošas zāles.

Ēka, kas no priekšpuses izskatās pēc trīsstāvu būves, bet būtībā ir piecstāvu māja, sastāv no divām daļām, un lielā mērā arī tāpēc uguns neizplatījās tās otrā pusē. Tāpat jāatzīmē, ka mājai ir biezi akmens mūri, tādēļ pēc ugunsnelaimes no ārpuses tā izskatās maz cietusi, bet realitātē ir izdeguši starpstāvi un sabojātas visas iekšā esošās mēbeles.

Pēc neoficiālas informācijas, ugunsgrēks, iespējams, izcēlies no skursteņa un pēc tam izplatījies starp stāviem. Ugunsnelaimes dzēšanā piedalījušies ap 20 glābēju, kuriem nācies uzlauzt gan grīdas, gan vannasistabās flīzes, lai tiktu pie degošajām vietām. Tāpat deviņu stundu laikā, kamēr notika dzēšanas darbi, izmantots liels daudzums ūdens, kas sabojājis ēkā esošās mēbeles. Glābšanas darbus apgrūtināja ne tikai tas, ka ugunsdzēsējiem bija grūti piekļūt degšanas vietām, bet traucēja arī pamatīgais piedūmojums. Īpašums ir apdrošināts.

Viesu nama saimnieks Raivis Ļaudāms sarunā ar "Kurzemes Vārdu" atzina, ka vējš esot pūtis no labvēlīgas puses, citādi postījumi varējuši būt vēl lielāki – būtu nodedzis viss jumts. "Daudzi cilvēki jau uz priekšu rezervē viesu namu dažādiem pasākumiem, tagad rezervāciju nāksies atcelt. Mēs, protams, viņiem naudu atdosim," stāsta R. Ļaudāms. Rūpes par "Dēseles dzirnavām" un viesu uzņemšana Ļaudāmu ģimenei neesot bijusi galvenā nodarbe. "Mums pieder 750 hektāri zemes, un pamatā nodarbojamies ar graudkopību. Šis bizness vairāk bija sirdslieta nekā naudas pelnīšana. Klientiem, kas pie mums atbrauca, nereti ļāvām uzkavēties ilgāk. Izcēlāmies ar to, ka pie mums rezervācija nenozīmēja to, ka tieši tad un tieši tikos ir jāizvācas un jau nāk nākamie," teica R. Ļaudāms, kurš negrasoties aicināt cilvēkus ziedot viesu namu atjaunošanai. "Tas ir bizness, tādēļ, manuprāt, prasīt no kāda naudu nebūtu pareizi," pauda mājas saimnieks, piebilstot, ka radi un draugi jau esot ieminējušies, ka būs jārīko talka viesu nama atjaunošanai. "Viesu namā dzīvoja mani vecāki, kas rūpējas par to, lai ēka vienmēr būtu silta, bet mēs paši ar bērniem dzīvojam Nīgrandē. Protams, lielāko dienas daļu pavadījām šeit, jo te ir mūsu "Dēseles dzirnavas" un blakus arī saimniecība," atzina R. Ļaudāms.