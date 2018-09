Atslēgvārdi priekules novads | sports | skriešana

Priekules novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību "Priekules veloklubs" un FK "Bandava" no augusta reizi nedēļā organizē skriešanas sacensības "Vakara riksis", lai veicinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu kā bērniem, tā pieaugušajiem.

Pasākuma organizatori min, ka viens no šī pasākuma mērķiem ir popularizēt krosu kā daudziem pieejamu atpūtas veidu. Skriešanas izaicinājumā "Vakara riksis" aicināti piedalīties ne tikai Priekules novada iedzīvotāji, bet arī viesi. Dalībniekiem gan pašiem jāuzņemas atbildība par savu veselības stāvokli. Pirms sacensībām tas jāapliecina ar parakstu. "Ir svarīgi būt aktīviem, bet jābūt arī uzmanīgiem," saka Priekules novada pašvaldības sporta vadītājs Mārtiņš Mikāls.

Sacensību norisē paredzēti septiņi posmi. Pirmie jau aizvadīti augustā un septembra sākumā, nākamais posms gaidāms 13. septembrī Valta birzī, bet noslēgums būs 22. septembrī Priekules novada skriešanas svētku laikā Kalētu "Priedienā".

Pasākuma dalībniece Baiba Petkus "Kurzemes Vārdam" stāsta, ka "Vakara riksī" piedalās visa ģimene, jo viņi izlēmuši izaicināt sevi un pamēģināt aktivitāti, kas nav saistīta ar riteņbraukšanu. B. Petkus dalās ar piedzīvoto: "Divus pirmos posmus izlaidām, jo mums riteņbraukšanas klubā "Liepāja" notika aktīvie velovakari, lai gatavotos "Liepājas velodienai". Pats foršākais un interesantākais ir tas, ka katrā posmā ir citādāks maršruts. Jebkuru distanci var noskriet, vajag tikai piedalīties. Pasākums ir bez maksas, kas nav mazsvarīgi. Priekule no Liepājas nav tālu, kaut ar divriteni aizminies. Mani izbrīna viens – kam īsti trenējas skrējēji Liepājā, ja viņi nav redzami "Vakara riksī"? Cik es redzēju, šajā skrējienā pārsvarā piedalās bērni, jaunieši un pieaugušie no tuvējās apkārtnes. Pasākums lielisks ar to, ka tas notiek vakaros, tāpēc pieejams ikvienam, tāpēc aicinu visus paskriet!"

