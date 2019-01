Kendamu Nīcā izkopj tikai puiši

Foto: no Nīcas vidusskolas arhīva

Emīls Pētersons (centrā) palika nepārspēts Nīcas vidusskolas pirmajā kendamas turnīrā. Puisis saņēma atbalstu un apsveikumus no skolas biedriem.

Atslēgvārdi nīcas vidusskol | kendama | turnīrs

Pagājušajā nedēļā Nīcas vidusskolā trijās kārtās notika modē nākušās spēles "kendama" turnīrs, par kura uzvarētāju kļuva 8. klases skolnieks Emīls Pētersons. "Puiši bija tik profesionāli sagatavojuši trikus, ka trešo kārtu nepaguvām izspēlēt 15 minūtēs un sacensības bija jāturpina citā starpbrīdī," stāsta direktores vietniece audzināšanas darbā Iveta Rone.

Skolotāja ziemas brīvlaikā redzējusi, kā kendamu spēlē viņas radu bērns. "Pamēģināju un sapratu, ka tas ir ļoti grūti. Tāpēc ienāca prātā doma par turnīru, un bērni momentā paķēra šo ideju," viņa saka. Skolotāja stāsta, ka puiši kendamas trikus apguvuši internetā, skatoties video vietnē "Youtube". Sacensību pirmajās kārtās bija jāizpilda konkrēti triki, bet pēdējā kārtā cīņas partneri viens otru izaicināja, liekot pretiniekam atkārtot paša parādīto triku un tā vācot punktus. Iespēju piedalīties trešajā kārtā izcīnīja Kristers un Rūdolfs no 6. klases, Mareks no 7. klases un Emīls no 8. klases.

Skolā ar spēli aizraujoties daudzi, visvairāk spēlētāju esot pamatskolas klasēs. "Redzam, cik puiši ir aizrautīgi, viņi vairs nesēž telefonos. Taču turnīram uzdrīkstējās pieteikties tikai desmit, kas jutās pietiekami spēcīgi," atzīmē skolotāja. Interesanti, ka meitenes gan aizņemoties spēli no zēniem un pamēģinot, taču ar to neaizraujas. Turnīrā līdzjutēju gan bijis pilns foajē.

Pirms sacensībām I. Rone aprunājusies ar zēniem par kendamas drošību. Viņi bija dzirdējuši, ka dažās Latvijas skolās bažu dēļ, ka bērni var gūt traumas, spēle aizliegta. "Mēs arī sekojam līdzi, vai skolēni spēlē kendamu tā, kā tā domāta. Taču zēni teica, ka traumas nevarot gūt, ja spēli lieto tikai tā, kā paredzēts. Bumbu ar auklu kustina tikai sev priekšā, to jau nevicina virs galvas. Puiši teica, ka tad jau drīzāk ar pildspalvu varot savainoties," saka direktores vietniece.

Kendama ir tradicionāla japāņu rotaļlieta, tās nosaukums veidojas no vārdiem "zobens" un "bumba". To veido bumbiņa ar auklu, kas piestiprināta rokturim ar trim bļodiņām un smaili, uz kuras to uzķert.