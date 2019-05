Klusi, bikli, bet ar ambīcijām

Atslēgvārdi dunika | konference | simtgade | dunika.lv

Gadskārtējā Rucavas konference šopavasar bija veltīta Dunikai, jo pagastam apritējuši apaļi simts gadi. Atskats Dunikas senatnē vienmēr sniedz bagātu izziņas materiālu. "Pa kripatiņai visu laiku nāk kaut kas jauns," atzīst interneta resursa dunika.lv izveidotājs un attīstītājs Guntis Rolis. Cits jautājums – kādu nākotni uz pagātnes bāzes šodien veido Dunikā un visā Rucavas novadā.

"Šogad Dunikas pagastam paliek simts gadu, mums ir dubulti svētki," saka Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits. Mūsdienās, kad gaidāma administratīvi teritoriālā reforma, viņaprāt, varot vilkt paralēles ar 1919. gadu, kad sanāca cilvēki no dažādiem ciemiem un nodibināja Dunikas pagastu. "Paralēles – kādā veidā mēs varam attīstīties, jaunatni izskolot, dzīvot ekonomiski, neatkarīgi. Kāds būs virziens, jāpasaka jau šodien. Tāpēc arī semināru grupās runājam par to, kas bija, un par to, kā būs, kā vajadzētu būt."

Vaicāts par Dunikas pagasta nākotni, pašvaldības vadītājs spriež, ka jebkurā vietā uz zemeslodes esot tā, ka var attīstīties: "Jautājums ir, kā mēs veidojam plānus. Man vienmēr licies, ka jāskatās trīs līmeņos. Pirmais ir cilvēks individuālais, otrkārt, pašvaldība var palīdzēt, un, treškārt, palīdzība valsts mērogā. Ja visu kopā sasaista, obligāti jābūt labam rezultātam. Ja gudri veido nākotnes plānus, redz stiprās un vājās puses, draudus un sociālekonomisko pamatojumu, tad ir jāsanāk."

Diskutējot interešu grupā "Dunikas pagasts – no šodienas uz nākotni", daudz ideju izteikuši jaunieši, pastāsta Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja Agija Kaunese. "Mūsu jautājums bija tāds: "Kas liktu jums atgriezties Dunikas pagastā?" Pirmais – ceļš. Tas ir viens no ļoti svarīgiem aspektiem, jo attālums līdz Liepājai nav tik liels, bet ceļa stāvoklis reizēm ir tāds, kas atgrūž no regulāras kursēšanas pa to," atzīst pārvaldniece. Saprotams, ka ar saviem spēkiem neko uzlabot nevar, bet problēma allaž esot jāaktualizē. "Tā ir viena no lielajām aktualitātēm, lai varētu piesaistīt gan tūristus, gan jauniešus," uzskata A. Kaunese.

Vērienīgas nākotnes ieceres apņēmīgajiem dunicniekiem ir. "Divas tēmas, ko mēs virzīsim, – Dunikas tautastērpu apzināsim klusi, bikli, bet ar ambīcijām, otrs – Dunikas pagasta ciemu nosaukumus iemūžināsim Brūnu birzī," stāsta G. Rolis.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 20. maija numurā.