Konkursā uzvar skolniece no Lažas pagasta

Atslēgvārdi konkurss | lažas pagasts | Renāte Ausmane

Noskaidroti konkursa "Šodien laukos" uzvarētāji, kuru vidū ir arī Renāte Ausmane no Lažas pagasta. Konkurss ilga sešus mēnešus, no februāra līdz oktobrim, un tā mērķis bija ne tikai jauniešos radīt interesi par lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību, bet arī sniegt iespēju saliedēties un interesanti pavadīt brīvo laiku.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Lauku attīstības nodaļas projektu vadītāja Baiba Gulbe stāsta, ka Renātei konkursā veicās ļoti labi: "Ne velti trijos no sešiem lielajiem uzdevumiem viņa ieguva augstāko punktu skaitu, kas rezultējās ar pirmo vietu konkursā!"

Konkurss notika otro reizi, un, vērtējot dalībniekus kopumā, rīkotāji saka – tie esot bijuši aktīvi uzdevumu pildītāji. Ja iepriekšējā gadā pa kādam uzdevumam tika izlaists, tad šogad jaunieši ļoti mērķtiecīgi piedalījās visos uzdevumos un arī nelaida garām iespēju izpildīt papilduzdevumus. "Katru mēnesi, sagaidot iesūtītos darbus, konkursa žūrijai bija patiesi interesanti tos skatīties un vērtēt. Ne vienmēr tas bija viegli, jo daudzi patiesi centās un punktu starpība bija niecīga," atceras Baiba Gulbe.

Gan komandām, gan individuālajiem dalībniekiem bija jāveic viens uzdevums, tikai vērtēti tie tika atsevišķi un katrs cīnījās par savu balvu – individuālie dalībnieki par planšetēm, savukārt klases – par ekskursiju 1000 eiro vērtībā.

Konkursa sociālo tīklu lapās tika izsludinātas sešas lielās tēmas un tajās seši lielie uzdevumi, kuri dalībniekiem bija noteiktā laikā jāpaveic un paveiktais jāiesūta konkursa žūrijai vērtēšanai. Projekta vadītāja norāda, ka uzdevumi bija gan radoši, piemēram, fotografēšana, zīmēšana, gan uz atjautību balstīti, piemēram, krustvārdu mīklas, gan lika darboties brīvā dabā – doties pārgājienos, intervēt cilvēkus, stādīt un sēt augus. Netrūka dažādu citu pārbaudījumu – ēst gatavošana, talkošana un tamlīdzīgi.

Kopumā dalību bija reģistrējušas 30 klases vai kolektīvi un 53 individuālie dalībnieki. Piedalīties varēja skolēni vecumā no 12 līdz 16 gadiem. Uzvaras laurus klašu grupā plūca Rugāju vidusskola, savukārt individuālajā vērtējumā – R. Ausmane no Lažas pagasta, Elīna Staģe no Dagdas un Lauris Botņa-Ezerskis no Lēdurgas.

Konkurss "Šodien laukos" tika rīkots ar Zemkopības ministrijas un Valsts lauku tīkla atbalstu. "Ļoti ceram, ka konkursu būs iespēja rīkot arī nākamgad. Dalībniekiem novēlam tikpat mērķtiecīgi turpināt darboties arī citviet," mudina B. Gulbe.