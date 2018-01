Kopā dziesmas koši skan

Atslēgvārdi priekules mūzikas un mākslas skola | jubilejas svinības | zelta 50 | karnevāls

Ar karnevālu "Zelta 50" vakar Priekules Mūzikas un mākslas skola sāka 50 gadu jubilejas svinības. Priekšā vēl svētku koncerti martā un pirmais absolventu salidojums jūnijā. Protams, ar prieku nākam uz skolu! Tā apgalvo audzēkņi, un sacītā intonācijā jaušams izbrīns – vai tad maz varētu būt citādi? Pagājušajā gadā ēka izremontēta. Gaišos toņos krāsoto gaiteņu sienas rotā skolēnu mākslas darbi. Un pērn skola tikusi arī pie ilgotā sapņa piepildījuma. Jauno akustisko koncertzāli jau atzinīgi novērtējuši Rīgas mūziķi.

Jana Matule no Virgas mācās kora klasē un šogad pabeigs mūzikas skolu. Par savu lielu sasniegumu viņa sauc iespēju pagājušajā gadā aizbraukt uz Adventes festivālu Čehijā. "Visvairāk patīk tas, ka dziedam daudzbalsīgi. Mūzikas skola man ir kā otrās mājas, nāku šeit trīsreiz nedēļā," stāsta Jana. Ieva Ikerte no Vecpils mācās Krotes pamatskolā un mūziku apgūt brauc uz Priekuli: "Mācos spēlēt vijoli, jau sesto gadu. Daži skaņdarbi ir piņķerīgi, bet daži – tādi viegli. Dziesmas ļoti koši skan, kad ir daudz cilvēku. Vēl es spēlēju klavieres un iesaistos skolas orķestrī."

"Svarīgs ir mūsu nosaukums – kultūrizglītības iestāde. Tas parāda, kāds ir mūsu pienesums bērna personības veidošanā," apgalvo Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktore Inita Rubeze. "Tā ir dvēseles atklāšana, radošums, specifiskās lietas, ko mēs katrā bērnā meklējam un pilnveidojam. Bērni noteikti ir ieguvēji. Un vecāki to saprot. Nav svarīgi, būs viņš mūziķis vai mākslinieks."

Blakus ikdienas mācību darbam audzēkņiem ir arī daudz koncertu Priekulē un citur. "Prioritāte ir kolektīvā muzicēšana. Tā bērniem dod lielāku drošību un motivāciju turpināt darboties. Lepojamies ar savu kori, ar kamerorķestri. Perspektīvā domāts to veidot kā Lejaskurzemes mūzikas skolu orķestri. Priekulnieks, diriģents Mārtiņš Bergs uz to ir virzījis. Viņš brauc pie mums no Madonas un darbojas ar orķestri. Piedalās bērni no Kalētiem, Vaiņodes un Nīgrandes, tā mums ir kuplāks orķestra sastāvs," stāsta direktore.

Skola pirms 50 gadiem neradās tukšā vietā. "Šī ēka ir celta Priekules garnizona bērniem, atklāta 1958. gadā. Iniciatīva nāca no garnizona vadības, ka bērniem ir nepieciešama muzikālā izglītība," stāsta I. Rubeze.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 24. janvāra numurā.