Košie raksti izcelti no krājumiem

Atslēgvārdi bārtas muzejs | liepājas muzejs | kopizstāde | bārta gados

Bārtā atvērta divu muzeju sadarbības rezultātā tapusi izstāde "Bārta godos". Tajā skatāmi priekšmeti no Liepājas un Bārtas muzeja etnogrāfijas kolekcijas, atklājot nozīmīgā latviskā kultūrmantojuma centra savdabību, krāšņumu un raksturīgās iezīmes.

Liepājas muzejs izstādē piedalās ar vairāk nekā 60 priekšmetiem no krājuma, kas līdz šim plašākai sabiedrībai nav bijuši eksponēti. Bārtas muzeja vadītāja Aija Ķude izstādes atklāšanā stāstīja, ka ideja par sadarbību nāca no Liepājas muzeja direktores Daces Kārklas un citiem speciālistiem. "Tāpēc, ka mūsu krājumos ir ļoti liela Bārtas etnogrāfisko priekšmetu kolekcija," sacīja D. Kārkla. Viņasprāt, ļoti vērtīgi, ka izstāde sarīkota šo priekšmetu dabiskajā vidē. Pie daļas no tiem uz plāksnītēm pat uzzināms, no kurām mājām, kuriem saimniekiem Bārtas pagastā šie priekšmeti nākuši. "Bārteniekiem pašiem tas varētu būt interesanti," norādīja Liepājas muzeja vadītāja.

Izstādē var iepazīties ar Bārtas tautastērpa tik dažādajiem un košajiem rakstiem. Apskatāmi gan brunči, gan krekli, gan citi apģērba gabali. A. Ķude atklāj, ka tradicionālās tērpa detaļas bārtenieki papildināja ar noskatītiem un pirktiem elementiem, jo no 1632. līdz 1833. gadam Bārtas muiža bija pasta stacija Zviedrijas pasta līnijā. No caurbraucošajiem tirgotājiem Bārtas zemnieki pirka pogas, sievu lakatus, sudraba saktas, pērlītes meitu vaiņagiem, zīda lakatiņus. Barokālās saktu formas un to rotājumi, meitu vainagu lielās pērles un ar mazākām pērlītēm izšūti raksti liecina, ka šīs tērpa detaļas veidojušās 17. gadsimtā, kad bija Kurzemes hercogistes saimnieciskais uzplaukums. Savukārt vīri savu gaiši pelēko vai brūno vadmalas tērpu papildināja ar pirktiem zīda lakatiņiem, ko sēja ap kaklu. Vidukli apjoza ar apkalumiem rotātu jostu.

Izstādes atklāšanā bija klāt Kurzemes tautas tērpu informācijas centra eksperte Lia Mona Ģibiete. Viņa atzina, ka šī tikšanās pašai esot liels interesants piedzīvojums kaut vai tāpēc, ka tik daudz ko jaunu ieraudzījusi Bārtas etnogrāfiskā ansambļa sievu brunčos.

Izstāde Bārtas muzejā ilgs līdz nākamā gada 1. maijam. Jau nākamā gada sākumā tur kopā ar L. M. Ģibieti notiks meistarklases par tautas tērpa un tā elementu izgatavošanu mūsdienās.