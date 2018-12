Krājēji kolēģiem atklāj savu aizrautību

Atslēgvārdi grobiņa | izstāde | Grobiņas dome

Vai arī jūsu darba kolēģi klusībā veido kādu kolekciju, par kuru citi pat nenojauš? Grobiņas novada domes darbinieki, pēc Finanšu nodaļas vadītājas Ilvas Markus-Narvilas iniciatīvas, uzzināja par daudzām interesantām kolekcijām, kad sarīkoja vienas dienas izstādi domes telpās.

“Zināju, ka daži no mūsu kolēģiem Grobiņas novada domē kaut ko kolekcionē un man likās, ka būtu jauki, ja kolēģi savas kolekcijas parādītu,” stāsta I.Markuss-Narvila, un atzīst, ka sākumā gan bija saskumusi, jo atsaucība nepavisam neesot bijusi liela: “Domāju, nu kā tas izskatīsies, ja atnesīs tikai kādas divas kolekcijas, bet beigās tas viss izvērtās tik jauki, ka prieks. Izrādījās, ka tie kas klusē un neko nestāsta, īstenībā arī ir lielākie kolekcionāri. Tā nu mums sanesa krūzes, pildspalvas, uzlīmes, atklātnītes, markas un mazos kalendārīšus – tas ir ļoti interesanti.” Ilva arī pati bērnībā šo to krājusi, viņai piederot pāris no izstādē redzamajiem pastmarku albumiņiem, bet visvairāk paticis, ka varēja izgriezt visus avīžu rakstiņus, kur minēts viņas vārds – vai dejojot, dziedot, vai kur citur piedaloties. Nu jau ar izgriezumiem sakrāts lielais albums. Arī Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas Andras Vārnas vīram Uldim skolas laikā paticis krāt pastmarkas.

Ar ievērojamu kolekciju, kurā apskatāmas vismaz 970 pildspalvas, izstādē piedalās iepirkuma speciāliste Inese Linde-Ločmane, viņa stāsta, ka skola slaikā bijusi bērns, kas ļoti uzmana savas mantas, neesot ne nozaudējusi, ne sagrauzusi kādu pildspalvu. “Tas sākās vidusskolā, kad parādījās pildspalva “Retro 66” un aizrāva mani. Ar laiku interesantas pildspalvas parādījās aizvien vairāk, ar dažādiem uzrakstiem. Iepriekš darba braucienos devos uz izstādēm – arī tur dalīja pildspalvas. Tā nu radās mana atkarība, kurā drīzi vien iesaistījās ģimene un draugi, kas dāvināja un veda no ārvalstīm dažādas pildspalvas," viņa pastāsta.

