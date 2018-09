Kulšanas talkai sekos godi

Atslēgvārdi rucava | tradīciju klubs | kalšanas talka

Šonedēļ ar medalus, kvasa, gaļas uzkodu un godu dziesmu meistarklasēm sākusies projekta "Talku godu kultūras apguve Rucavā" īstenošana. Sestdien, 22. septembrī, "Bajāru" rijā notiks viens no lielākajiem pasākumiem – improvizēta kulšanas talka, kurai sekos talkas godi, stāsta Rucavas Tradīciju kluba vadītāja Sandra Aigare.

"Rucavas bagātās godu tradīcijas un ar tām saistītā folklora, dzimtu dziedāšanas un muzicēšanas tradīcijas un Kurzemes talku godu vispārējā shēma var kalpot par pamatu tam, lai mūsdienu Rucavā atdzimtu godi to senākajā būtībā un lai talku godi Rucavā kļūtu par modeli jeb paraugu ikviena mazā Kurzemes pagasta kultūras dzīves organizatoram, kas ļautu saredzēt, kā ar pašu līdzdalību un "mazām naudiņām" sarīkot svētkus jeb godus," projekta galveno ideju atklāj S. Aigare. Talku godu kultūras apguvei 1000 eiro piešķirti no Valsts kultūrkapitāla fonda Kurzemes kultūras programmas, projekta īstenošana notiek sadarbībā ar Rucavas novada domi. "Tradīciju klubs ir naudu nopelnījis, tāpēc, ja kaut kam pietrūkst, varam samaksāt no saviem līdzekļiem," atklāj tā vadītāja.

Projekta īstenošana dod iespēju Rucavas novada saimniekiem un saimniecēm apgūt prasmes gaļas uzkodu gatavošanā, raušu cepšanā, kvasa, medalus un alus darīšanā, godu dziesmu apguvē un talku godu rīkošanā. Kulšanas talkas godos galdā tiks likts tieši meistarklasēs gatavotais ēdiens.

Kulšanas talkas godi sestdien sāksies pulksten 13. Vēl 6. oktobrī "Zvanītājos" notiks alus darīšanas meistarklase. Savukārt 20. oktobrī plānota "Bajāru" rijas sakopšanas talka un talkas godi, kuros būs saimnieku un saimnieču konkursi.