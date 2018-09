Atslēgvārdi aizputes novadpētniecības muzejs | aizpute

Aizputes novadpētniecības muzejs no 8. septembra uzsāk Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstītā projekta "Domā. Dari. Dalies!" aktivitāšu realizēšanu un aicina interesentus apmeklēt piedāvātās lekcijas un meistardarbnīcas.

Projekts ir saņēmis finansējumu "Latvijas Valsts mežu" atbalstītā VKKF projektu konkursā "Kurzemes kultūras programma 2018". Viens no galvenajiem projekta mērķiem ir veicināt dažādu paaudžu aizputnieku un Aizputes viesu iesaistīšanos Kurzemes kultūras mantojuma izzināšanas, iepazīšanas un saglabāšanas procesā, laikrakstu "Kurzemes Vārds" informē Aizputes novadpētniecības muzeja vadītāja Jolanta Berga. Projekta organizētāji cer, ka šāda veida aktivitāte cilvēkos atraisīs asociatīvo un simbolisko domāšanu. Aktivitātes, lekcijas un meistardarbnīcas plānots rīkot no septembra līdz decembrim.

Pirmais pasākums, lekcija "Zīmes un to rakstība. Senču saglabātās zinības un to pielietojums" norisinājās jau sestdien, 8. septembrī. Lekcijas laikā dalībnieki varēja iepazīt senās baltu zīmes, to darbību un pielietojumu, zīmes aizsardzībai, harmonizēšanai un enerģijas piesaistei, harmoniskas ķermeņa darbības uzturēšanas pamatprincipus un izejošās enerģijas organizēšanas veidus. Meistarklasē lektora Ingus Freiberga vadībā dalībnieki savukārt veidoja arī savas īpašās spēka un aizsardzības zīmes.

12. un 19. septembrī muzejā rīkos celaiņu aušanas meistardarbnīcas, ko vadīs Aizputes audēja Laima Alundere. Ikvienam būs iespēja apgūt Kurzemē izsenis izplatīto krāsaino celaiņu aušanas tehniku ar celu galdiņiem. Meistardarbnīcas vadītāja piebilst, ka uz darbnīcu līdzi ņemama vilnas dzija (3–4 krāsās), galda nazis ar apaļu galu un šķēres.

22. septembrī viesus Aizputes Vīna darītavas pagrabā pulcinās meistardarbnīca "Latvja spēka dzērieni". Darbnīcas laikā Aizputes Vīna darītavas saimnieks Mārtiņš Sants iepazīstinās ar tādiem latvju senajiem spēka dzērieniem kā bērzu un kļavu sula, skābputra, alus, vīns, sidrs, brandavs u.c., kā arī centīsies izklāstīt to darīšanas "virtuvi". Tas, ko rīkotāji vēlas, lai šī darbnīca apmeklētājos raisītu izpratni par ābolu sulas pārstrādes tehnoloģiskā procesa īpatnībām un kā būtu jārīkojas, lai no tās izgatavotu sev vēlamo spēka dzērienu vai kulinārijā lietojamo ābolu etiķi. Darbnīcas vadītājs min, ka līdzi jāņem āboli, lai būtu materiāls darbam.