Labiekārto “Jūras māju”

Kopš Pāvilostas novada pašvaldība izlēma Ziemupes vecās pienotavas vietā veidot senlietu krātuvi, pagājis labs laiks. Lai arī spāres svētki tika nosvinēti jau novembrī, darbi “Jūras mājā” joprojām rit pilnā sparā. “Vēl visādi sīkumi vajadzīgi: slēdži, dušas aizkari, plauktiņi un citas lietas, bet tad jau būsim gatavi uzņemt viesus,” laikrakstam apliecina Ziemupes tautas nama vadītāja Daina Vītola.

Lai arī pāris nepabeigti darbi ir palikuši, “Jūras mājas” celtniecības procesi strauji tuvojas finišam, tādēļ jāsāk domāt par telpu labiekārtošanu. Pāvilostas novada dome aprīļa beigās lēma piešķirt finansējumu senlietu krātuves “Jūras māja” pamatiekārtojuma iegādei 1258 eiro apmērā. D.Vītola skaidro, ka šī summa tiks novirzīta pirkumiem, par kuriem iepriekš netika padomāts. “Piemēram, ugunsdzēšamais aparāts vajadzīgs un karoga mastu gribas izveidot, lai svētkos to varam lietot,” skaidro D.Vītola.

Ķeroties klāt krātuves plānošanai tikai apsvērts ēkas pirmajā stāvā izveidot ekspozīciju par Baltijas jūru, protams, goda vietā liekot leģendāro zobenzivi, kura vairāk nekā desmit gadus mājo tautas namā. Otrajā stāvā bija paredzēts izvietot Ziemupes senlietu krātuvi, kuras vidū tiktu ierīkota konferenču zāle. Plānā bija arī bibliotēka, labierīcības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, visiem pieejama duša un veļas mašīnas, kas būtu pretimnākoši tūristiem, kas viesojas Ziemupē. “Visas šīs idejas arī īstenojām, darba gaitā nav nācies no kaut kā atteikties,” priecīgi saka idejas autore. Lai gan pāris grūtības ir bijušas celtniecības procesa laikā, D.Vītola par to galvu nelauza. Nākamais svarīgais solis būs senlietu krātuves izveide. “Ja negribas krāmu noliktavu uztaisīt, pie senlietu kolekcijas jāstrādā ļoti rūpīgi. Tās izveidei noteikti būs vajadzīgs ilgāks laiks arī pēc “Jūras mājas” oficiālās atklāšanas,” paskaidro vadītāja. Pāris eksponāti, kas ceļu uz krātuvi atraduši jau iepriekš, būs apskatāmi arī atklāšanas dienā, kas plānota 10.augustā, kad tradicionāli, jau vairāk kā desmit gadus, norisinās ziemupnieku saiets. Sestdienas rītā, pēc kapusvētkiem ziemupnieki satiekas vienkopus tautas namā, kur notiek kāds koncerts vai izstāde. Šogad plānots Kaspara Markševica koncerts, iespējams arī kāda mākslinieka izstāde tiks noorganizēta un vakarā – balle. Lai arī to dēvē par ziemupnieku saietu, aicināts ikviens, kas todien būs Ziemupē.

“Vēl gribas piebilst, ka mums ir ļoti liels prieks, ka “Jūras mājas” kaimiņos šobrīd arī notiek remontdarbi. Mūsu lielā pils ir ieguvusi īpašniekus, tur tagad viss tiek pucēts, pļauts un krāsots! Kad tā tiks palaista, tad pie mums būs pavisam skaisti!” saka D.Vītola.