"Man šeit ir daudz draugu," uz jautājumu, kas vislabāk patīk nometnē "Pie dzintara jūras", atbild Heseda Brūklene no Usmas. "Ir daži bērni, kuriem vieglāk runāt angliski, bet pārsvarā mēs runājam latviski, cenšamies speciāli, lai viņi varētu iemācīties valodu." Trīsdesmit bērni no Latvijas un ārvalstīm desmit dienas Grobiņā dzīvoja, mācījās un atpūtās Īrijas latviešu nacionālās padomes rīkotā vasaras nometnē.

Nometnes latviešu bērniem no dažādām valstīm finansē no valsts budžeta Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) programmā "Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm". Šī ir trešā nometne, ko sarīkojusi Īrijas latviešu nacionālā padome, pastāsta Liepājā dzimusī Laima Ozola, nometņu projektu autore. Pagājušajā gadā nometne notika Kapsēdē, vairāki bērni šogad satikušies atkal. "Bērniem, kuri nometnē bija jau pagājušajā gadā, satiekoties bija tādas emocijas! Vecāki šo nometni meklē un apvaicājas, vai būs, taču ir jāgaida, vai SIF apstiprinās projektu. Pagājušajā gadā nometni speciāli rīkojām tā, lai bērnus būtu kur atstāt vecākiem, kas piedalījās Dziesmu svētkos," saka L. Ozola.

Programmas mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti. "Galvenais, lai bērni nezaudētu saikni ar tēvzemi. Lai sadraudzētos, lai viņiem būtu Latvija. Tāpēc nometnes tematikai jābūt saistītai ar latviešu valodu, kultūru un vēsturi," stāsta Laima. Bērni šeit ir vecumā no deviņiem līdz trīspadsmit gadiem. Piecpadsmit no Latvijas un tikpat no diasporas – Azerbaidžānas, ASV, Beļģijas, Norvēģijas un Īrijas. Nometnes dalībnieki dzīvo un darbojas Grobiņas Sporta centrā. "Mēs taisījām ziepes!" priecīgi sauc meitenes un puikas. Uz kāpnēm izvietota vesela izstāde – bērnu izgatavotās pūces, magnēti un citas skaistas un noderīgas lietiņas. Zem kāpnēm vai nu žūst vai autorus gaida vēl nepabeigti mākslas darbi.

Bērni apmeklējuši Pāvilostas novadpētniecības muzeju, Kolkas ragu un Irbenes lokatoru, Liepājā izpriecājušies Olimpiskā centra spa un baseinā. Nometnē rīkota sporta diena, kino vakars ar popkornu, pārgājiens pa jauno pastaigu taku gar Ālandi un viesošanās vikingu apmetnē. Katru vakaru skolotājas Gundas Laursones vadībā iestudēta ludziņa. Nometnes noslēgumā noticis koncerts vecākiem. Kamēr L. Ozola stāsta par piedzīvoto, bērni sauc, ka labprāt gribētu vēlreiz kino vai baseinu, taču Laima paskaidro, ka viss ir tikai pa vienai reizei. Jābrauc nākamgad atkal uz nometni. "Bet es nākamgad nemaz nebūšu Latvijā!" nosaka kāda meitene.

