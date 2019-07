Lai nestāv tukšas telpas

2012. gada jūnijā Dunalkas skola saposta sagaidīja savus bijušos skolēnus, skolotājus, darbiniekus uz salidojumu – 140 gadu jubileju. Šī gada 17. jūnijā no pienākumu veikšanas tika atbrīvoti mācībspēki un uzsākts likvidācijas process.

Atslēgvārdi dunalkas pamatskola | durbes novads | likvidācija

Kā iepriekš plānots, mācību gadam noslēdzoties, savu darbību beidza A. Spāģa Dunalkas pamatskola, jūnija vidū no darba tika atbrīvoti mācībspēki un nu telpās tiek veikta inventarizācija. "Nākamais, kas nepieciešams, novērtēt telpas, kā tas noteikt normatīvajos aktos. Tad zināsim to vērtību un spriedīsim, ko iesākt – nodot nomai vai atsavināšanai," par ēkas nākotni spriež Durbes novada priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Radzevičs.

Pašlaik skolā notiek likvidācijas process, dokumenti tiek arhivēti, lietderīgās mantas nodotas citām iestādēm. Lai arī priekšā vēl daudz formalitāšu, Durbes novada mājaslapā pašvaldība iedzīvotājiem, uzņēmējiem un sabiedriskajām organizācijām lūdz izteikt priekšlikumus, kā bijušās skolas ēkas (divas ēkas, palīgēkas un pieguļošā teritorija) varētu tikt izmantotas nākotnē. "Telpas ir labā stāvoklī, ir apkure, ūdens. Uzskatu, ka tā būtu laba vieta, kur ierīkot kādu viesu namu, pansionātu vai nometnēm paredzētu telpu, organizēt rehabilitācijas pasākumus. Cerams, ka kādu uzņēmēju tas ieinteresēs," saka A. Radzevičs. Šis jautājums būtu jāatrisina, lai telpas ilgi nestāv tukšas un nesāk bojāties.

Laikraksta centieni sazināties ar A. Spāģa Dunalkas pamatskolas direktori Ritu Jaunskungu bija neveiksmīgi, direktore notiekošo komentēt nevēlējās. "Tā varētu būt. Ko gan šādā situācijā vēl piebilst. Protams, ir emocionāli grūti, ka viss tik pierasts un ilgi gadi pavadīti šajā skolā. Lai gan lēmums bija pieņemts jau sen, cerējām, ka tomēr būs vairāk par 35 bērniem, bet to, ka esam zem noteiktā limita, sapratām tikai septembrī, tad nu visu gadu skola vēl darbojās, kā ierasts. Nevar pārtraukt skolas darbību, tikko iesācies mācību gads," paskaidro priekšsēdētāja vietnieks. Šobrīd Durbē palikusi viena skola un viens bērnudārzs. "Viss, ko reforma izglītības ziņā varēja mums atnest, ir noticis. Lai mēs saglabātu vismaz šīs mācību iestādes, skolotājiem ir pamatīgi jācenšas, lai mācību process būtu kvalitatīvs un mēs spētu pārliecināt vecākus par to un bērnus noturēt. Principā tas ir atkarīgs tikai no skolas," piebilst A. Radzevičs.