Latvija zied Priekulē

Atslēgvārdi priekules kultūras nams | izstāde | ziedi

Priekules pilsētas kultūras namā atvērta izstāde "Zied, mana Latvija zied", kurā skatāmi daudz vairāk nekā izstādīt plānotie simt ziedi valsts simtgadei. Jau foajē apmeklētājus sagaida milzīgas rozes Latvijas karoga krāsās. Toņu un materiālu bagātība te ir visdažādākā. Ziedi gan uzgleznoti, gan darināti no papīra, auduma, pērlītēm un keramikas.

Ārija Zommere gan glezno, gan darinājusi ziedus no melnās keramikas. "Ziedi bija sveikšanai Latvijas simtgadē. Man izstādīta glezna ar sarkanām magonēm. Tās daudziem ir mīļas un attēlotas mākslas darbos," saka Ārija. Viņa neejot aust, jo visu mūžu strādājusi sēdošu darbu, tāpēc, pelnītā atpūtā esot, sākusi nodarboties ar keramiku un gleznošanu. Agrāk tam nebija laika. Vienmēr biju domājusi – kad aiziešu no darba, tad sākšu. "Man nebija nekādas pieredzes. Kad tad zīmēts – pamatskolā," par paveikto priecājas Ā. Zommere.

Ekspozīcijas vienā stūrī ir lielas, neparastas baltās ūdensrozes no papīra. Vienu no tām izgatavojusi mākslas skolas audzēkne Armanda Kalinauska. "Arī tās ir manas puķes," meitene rāda krāsainus ziedus uz kātiņa. Laikam nebūs tāda bērna no mūzikas un mākslas skolas, kas nebūtu pielicis roku šai izstādei. Jo lielajam ezim vismaz vienu adatiņu ir izveidojis katrs.

Izstādes iniciatore Zenta Svara savākusi vienuviet gan biedrībā "Saspraude" tapušos pieaugušo mākslas darbus, gan Priekules Mūzikas un mākslas skolas bērnu darinājumus. "Simts gadi Latvijai un simts ziedi. Bet te ir daudz vairāk. Ir dažādība, ir milzīgs prieks par padarīto," viņa saka.

"Veidojot ziedus savai zemei, fantāzija lidojusi plaši," atzina Priekules novada kultūras dzīves vadītājs Gundars Venens. Viņaprāt, vislabākās dāvanas savai valstij ir šādas – neuzspiestas, ar pašu cilvēku iniciatīvu.

Izstāde skatāma līdz 5. aprīlim.